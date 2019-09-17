ABD’li yüzücü, Manş Denizi’ni hiç durmadan dört kere yüzen ilk kişi oldu, rekorunu kanserden kurtulanlara adadı

ABD’li Sarah Thomas, Manş Denizi’ni hiç durmadan dört kere yüzen ilk insan olarak tarihe geçti. Thomas, rekorunu ‘kanserden kurtulan herkese’ adadı.
BBC’nin haberine göre 37 yaşındaki Sarah Thomas, yüzmeye pazar gününün erken saatlerinde başladı ve 54 saatte bitirdi.
Bir yıl önce meme kanserini yenen Thomas, denizdeki son turda gel-git tarafından geriye itilse de yerel saatle bugün saat 06:30 sularında turunu tamamlayarak başarıya ulaştı.
Daha önce Manş Denizi’ni durmadan yüzerek üç kere geçen üç kişi vardı.