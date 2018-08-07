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Yaramazlara biraz batar!

ABD’li yetkilinin doların 7 lira olacağını tahmin ettiği yönündeki habere yalanlama

 

ABD’nin Ankara büyükelçiliği, ‘bir Amerikalı yetkilinin, Amerikan dolarının 7 TL olacağı tahmininde bulunduğu’nu yalanladı.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın vatandaşlara yönelik, döviz ve altınları Türk Lirası’na çevirme çağrısına rağmen, Amerikalı pastör Andrew Brunson’ın serbest bırakılmayıp ev hapsine alınması üzerine, ABD’nin Türkiye’ye yaptırımlar uygulayacağını açıklamasıyla dolar/lira kuru art arda rekor kırıyor.

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ABD büyükelçiliği son dönemde iki ülke arasındaki piyasaları da etkileyen gerginlikle ilgili paylaşımda bulunarak, “Mevcut gerginliklere rağmen ABD, Türkiye’nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir. Ülkelerimiz, canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir” dedi.

Açıklamaya şöyle devam edildi: “Bu nedenle, bir Amerikalı yetkilinin, Amerikan dolarının 7 TL olacağı tahmininde bulunduğu yönünde tamamen temelsiz ve sorumsuz haberlerin Türk medyasında yer alması çok talihsiz ve rahatsız edicidir. Bu, uydurulmuş ve temelsiz bir yalandır.”

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Türkiye’den bir heyetin iki gün içinde Washington’a gideceği ve ‘pastör krizi’nin çözümü için ABD’yle ön mutabakat sağlandığı yönünde, Dışişleri Bakanlığı’nın şu ana kadar teyit etmediği bazı haberler de medyada yer alıyor.

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