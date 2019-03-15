ABD’li yetkililere göre S-400 NATO sorunu: Patriot teklifi halen masada

ABD’li üst düzey yetkililer Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunması sistemini satın alma planlarının NATO için bir ulusal güvenlik sorunu teşkil ettiğini belirtti.

S-400 (Fotoğraf: Reuters)

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey ABD’li yetkililer Reuters’a yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 alımının, NATO’dan çekilmeyle eş değer olmadığını ancak konunun sadece ticari bir karar olarak değil ulusal güvenlik meselesi olarak görülmesi gerektiğini kaydetti.

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Üst düzey Amerikalı yetkililerden biri “Türkiye’nin NATO’ya katılımının ve ikili ilişkilerin kesintisiz ve etkilenmeden devamını sağlamak için bir dizi seçenek üzerinde çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Yetkili “Hem Amerika hem de NATO müttefikleri için F-35 açısından risk o kadar ciddi ki iki sistem birlikte yer alamaz” dedi.

ABD ordusunun Avrupa’daki güçlerinden sorumlu General Curtis Scaparrotti geçen hafta yaptığı açıklamada Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini satın alma planlarından vazgeçmemesi halinde ABD’nin F-35 savaş uçaklarını Türkiye’ye satmaması gerektiğini söylemişti.

Washington bir süredir Türkiye’yi Rus S-400 füze savunma sistemi yerine Amerikan yapımı Patriot savunma sistemini satın almaya ikna etmeye çalışıyor. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ankara’nın S-400 sistemi konusundaki kararlılığının devam ettiği mesajını veriyor.

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Patriot teklifi hala masada

Üst düzey Amerikalı yetkililer Washington’un Türkiye’ye Patriot satma teklifinin hala masada olduğunu ve iki tarafın bu konuda müzakereleri sürdürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün akşamki televizyon konuşmasında S-400 konusunda geri adım atılmayacağını vurgulamıştı.

Erdoğan şöyle konuşmuştu: “Bizim için aslolan birinci derecede Türkiye’nin güvenliğidir. Biz güvenlik meselesinden taviz veremeyiz. Güney sınırımızdan ülkemize yönelik gerçek bir tehdit var. Şu anda Suriye’nin elinde bu tür silahlar mevcut. Böylesi bir tehditle karşı karşıya kalan bir ülke, biz de ülkenin güvenliğimizi teminat altına almamız lazım.”