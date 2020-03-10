ABD’li yetkililer: Türkiye’ye askeri yardım için NATO’yla görüşülüyor

ABD’li yetkililer, Washington’un İdlib’de Türkiye’ye ne tür askeri yardım verebileceğini NATO ülkeleriyle görüştüğünü, İdlib’de sağlanan mutabakatın Rusya ve Suriye tarafından ihlali halinde alınabilecek önlemleri değerlendirdiğini söyledi.

Suriye ordusunun İdlib kentinde Türk birliklerine 27 Şubat’ta düzenlediği hava saldırısında 33 asker hayatını kaybetmiş, Türkiye, bunun ardından Bahar Kalkanı Harekatı başlatmıştı. Daha sonra Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da bir araya gelerek ‘askeri faaliyetlerin durdulması’ üzerinde anlaşma sağlamıştı.

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Brüksel’de NATO ülkelerinden temsilcilerle görüşen ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey telekonferansla gazetecilere yaptığı açıklamada, “NATO’nun ne yapabileceğine bakıyoruz… Her şeyi ele alıyoruz” dedi.

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi David Satterfield ile birlikte açıklamada bulunan Jeffrey, ateşkesin bozulması halinde ABD’nin kara birliklerini kullanmasının ihtimal dahilinde olmadığını belirtirken, Ankara’nın Rusya’dan aldığı S-400 füzeleri hakkındaki pozisyonunu da netleştirmesini istedi.

Jeffrey şöyle konuştu: “NATO’nun Türkiye’ye İdlib’de nasıl yardım edebileceğine bakıyoruz, her şeyi ele alıyoruz. Rusya veya Suriye ateşkesi bozacak olursa ABD ve Avrupalı müttefikleri derhal önlem alarak, muhtemelen yaptırımlarla karşılık verecek. Türkiye’ye İdlib’de yardım için kara birliklerinin söz konusu olmadığını söyleyebilirim, havada ne yapabileceğimize bakıyoruz.”