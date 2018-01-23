ABD’li yetkililer: Türkiye Menbiç’e yönelirse durum çok farklı olur

Amerikalı yetkililer, Türkiye’nin Afrin operasyonundan doğan en can alıcı sorunun, TSK’nın Afrin’den sonra, ABD ve müttefik güçlerin konuşlandığı Menbiç’e yönelip yönelmeyeceği olduğunu söyledi.

Türkiye, bir süredir beklenen Afrin operasyonunu önce hava ardından kara harekatıyla cumartesi günü başlatırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan operasyonun devamının geleceğini ve bir sonraki hedefin Menbiç olduğunu söylemişti.

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ABD’nin harekatın hedefi Afrin bölgesinde askeri varlığı bulunmuyor. Gerek Washington’dan gerek IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüleri tarafından yapılan açıklamalarda da Afrin’in koalisyon için bir operasyon alanı olmadığı belirtilmişti.

ABD askerlerinin bulunduğu doğudaki Menbiç’e yönelecek bir harekat ise Türkiye ve ABD’nin müttefiki güçlerin karşı karşıya gelmesi ihtimalini doğurabilir.

Erdoğan: Menbiç operasyonu takip edecek

Reuters’a bilgi veren Amerikalı yetkililer, Erdoğan’ın, YPG’nin etkin olduğu ve ABD’nin desteklediği Demokratik Suriye Güçleri’ni (DSG) Menbiç’ten çıkarma tehdidinin Washington için en önemli konu olduğunu söyledi.

Habere göre Afrin başta olmak üzere güvenlik konularını görüşmek üzere halen bir Amerikan savunma heyeti Ankara’da.

Türkler doğuya yönelirse

Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, “Menbiç (IŞİD karşıtı) koalisyon tarafından kurtarıldı. Eğer Türkiye oraya yönelirse buraya bakış değişir” dedi.

Yetkili şöyle devam etti: “Türkler bundan söz ediyorlar ancak doğuda bizim bulunduğumuz yere doğru ilerleyeceklerini gösteren bir işaret yok. Bu aşamada Afrin’de yaşanan çok farklı bir mücadele ve (Türkler) doğuya ilerlerse ortaya çıkacak durumdan çok farklı.”

Menbiç kenti içinde ve çevresinde bazı Amerikan askerleri bulunduğu için, buraya yönelecek bir Türk operasyonu ABD için ciddi kaygı doğuracak.

Bu askerler, Türkiye’nin ve ABD’nin desteklediği muhalif isyancı grupların birbiriyle çatışmasına engel olmak amacıyla mart ayında burada konuşlandırılmıştı. Ayrıca burada eğitim ve danışmanlık hizmeti de veriliyor.

YPG ‘alan kontrol gücü’ olacak

Bir başta Amerikalı yetkili de, “Bu kaygı verici bir durum olur; biz de bu durumu yakından izliyoruz” dedi, ancak İncirlik üssünden yapılan Amerikan uçuşlarının etkilenmediğini söyledi.

IŞİD’e karşı mücadele artık küçük direniş ceplerine yönelik olarak sürerken, İslamcı militanların yeniden başkaldırmayacağından emin olmak için bölgenin denetim altında tutulmasını isteyen ABD, YPG’ye ihtiyaç duyuyor.

Pentagon sözcülerinden Eric Pahon da geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada DSG’yi ‘çatışma gücü’nden ‘istikrar sağlama gücü’ne veya ‘alan kontrol gücü’ne dönüştürmeye yönelik eğitimden geçirdiklerini söylemişti.

Güvenlik bölgesine yeşil ışık

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise dün Birleşmiş Milletler toplantısı için gittiği Paris’e varışında yaptığı açıklamada, Türkiye ile görüşmeleri sürdürdüklerini ve Türkiye’nin ‘meşru’ güvenlik kaygılarına cevap verecek bir ‘güvenlik bölgesi’ kurmanın bir yolunu bulunacağını umduğunu dile getirmişti.