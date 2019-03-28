ABD’li yetkililer: F-35 programında Türkiye ‘yeri doldurulamaz’ değil

ABD’li yetkililer, F-35 savaş uçağı programı için Türkiye’nin başka bir ülkeyle değiştirilebileceğini, bu parçaların çok azında Türkiye’nin tek kaynak olduğunu ve bunun da Lockheed Martin tesisinde üretimi sadece üç aylığına yavaşlatacağını söyledi.

F-35 savaş uçağının önden görüntüsü. Fotoğraf: Reuters

Ankara’nın S-400’ü satın almaktan vazgeçmemesi, ABD’yi Türk tedarikçiler olmadan F-35 programının geleceğini düşünmeye zorluyor.

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Reuters’in haberine göre konuya yakın ABD’li iki kaynak Türkiye’nin yerine başka ülkenin koyulabileceğini söyledi.

Türkiye 800 parça üretiyor ve bunlardan çok azı için tek kaynak

ABD’nin yaklaşımı hakkında doğrudan bilgi sahibi bir yetkili, “Türkiye’nin F-35 için ürettiği yaklaşık 800 parça var ve bunlardan çok azı için tek kaynak” dedi.

Bir başka yetkili de sadece Türkiye’de üretilen parçaların, geçmişte üretim için teklif vermiş şirketlerden alınabileceğini belirterek “Türkiye yerine başkası koyulamayacak kadar büyük değil” diye konuştu.

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Yetkili, Türk parçalarının yerine başka şey koymak veya bulmanın jetleri üreten Lockheed Martin tesisinde üç aylık bir süre için üretimi yavaşlatacağını belirtti.

ABD Ankara’nın S-400 satın alma planlarından vazgeçmesi şartıyla daha pahalı olan Patriot füze karşıtı sistemi sunmuştu ve bu teklif için tanınan süre bu ay sonunda doluyor.