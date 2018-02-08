ABD’li yetkili: Türkiye’nin Menbiç’e ilerleyeceğinin belirtisini göremiyorum

ABD Savunma Bakanlığı İstikrar ve İnsani İşler Müsteşarı Mark Swayne, Türkiye’nin Suriye’de Menbiç’e yönelik askeri müdahalesi için bir belirti görmediğini söyledi.

Amerika’nın Sesi’nden Serhan Akif Akyıldız’ın haberine göre Washington’daki bir panelde konuşan Swayne, Menbiç’in ABD askerlerinin bulunduğu bir yer olduğunu belirterek Türkiye’yle askeri iletişimin mükemmel olduğunu ifade etti.

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İletişim konusunda bir değişim beklemediğini aktaran bakanlık yetkilisi şunları kaydetti: “Askeri iletişim devam edecek ve Menbiç’e gidecekleri yönünde hiçbir belirti görmüyorum. Suriye’de şiddet arttığında, istikrarsızlık şansı arttığında endişeleniyoruz çünkü bunun, kayıp sayısını, mülteci akışını ve evlerini kaybedenlerin sayısını arttırma ihtimali olur. IŞİD’i yenerken bunun sürdürülebilir olmasını isteriz. IŞİD’in geri dönmesini istemeyiz.”

Swayne, koşullara göre Suriye’de askeri varlıklarını sürdürmeyi planladıklarını, bunun amacının terör bağlantılı direnişle mücadele olduğunu ifade etti.

Çatışmaya önlem

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu Bölümü Suriye Geçiş ve Müdahale Birimi Direktörü Karen Decker, Türk medyasının ABD-Türkiye ilişkileri konusunda yardımcı olduğunu dile getirerek şunları söyledi: “Afrin’deki operasyonun Türkiye’de popüler olduğu belirtiliyor ama Afrin’deki popülerlikle Türkiye ve Amerika’nın birbirine ateş açması arasında çok büyük fark var. Askeri kanallardan müzakereler yürütülüyor böyle bir durumla karşılaşmamak için.”

‘PKK, Suriye’deki kollarla doğrudan bağlantılı’

Decker, Türkiye’nin son iki yıldır ABD’nin Suriye’deki ortaklıkları nedeniyle çok kızgın olduğunu, bunun yardım faaliyetlerini zorlaştırdığını kaydetti: “Sanırım (ABD) Savunma Bakanı (James) Mattis, ‘Türkiye IŞİD’in barındığı ülkeye sınırı olan ve kendi içinde direniş olan tek NATO ülkesi’ olduğunu söylemişti. PKK, Suriye’deki kollarla doğrudan bağlantılı. Türkiye bu ilişkide daha yüksek seviyede. Onlar Amerika’nın stratejik ortağı. Bunu en üst düzeyde defalarca söyledik fakat Türkiye’nin tepkisi stratejik bir karşılık değildi. Türkiye, PKK’nın elinde ölen 40 bin Türk gerçeği konusunda inanılmaz derecede duygusal. Ve onlara göre biz PKK’yla ortağız. Güvenlik endişeleri konusunda empati yapmaya çalışıyoruz. Türk tarafının söylemindeki seviye yardımcı değil. Hoşnutsuzluklarını göstermek için Türkiye dışında insani yardım faaliyet gösteren ortaklara yaptırım uyguladılar. Türkiye’den Suriye’nin doğusuna sınırdan destek olanağı yok. Görevlileri başka yerlere kaydırmak zorunda kaldık. Bence Türkiye’nin bu konuda gösterdiği duygusal karşılık kısa görüşlü. Fakat kapıyı tamamen üzerimize kapamadılar. Bence bunun bir nedeni 2 milyon mülteci daha almak istemiyorlar.”

Menbiç, Afrin harekatının ardından Türkiye’nin yeni hedefi olarak gösteriliyor. Ancak burada bulunan ABD askerlerinin çekilip çekilmeyeceği soru işareti.