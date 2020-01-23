ABD’li yetkili: Gani de aynı yoldan giderse akıbeti Süleymani’yle aynı olur

ABD İran Özel Temsilcisi Brian Hook, öldürülen İranlı general Kasım Süleymani’nin yerine atanan Kudüs Gücü’nün yeni komutanı İsmail Gani’nin aynı yolu takip etmesi durumunda sonunun aynı olacağını söyledi.

Brian Hook… Fotoğraf: Reuters

ABD, 3 Ocak’ta, Süleymani’yi hava saldırısıyla öldürmüş, ‘iki eski düşman’ arasındaki gerilim tırmanmıştı. İran da 8 Ocak’ta, Irak’ta, ABD askerlerinin konuşlandığı Ayn el Esad ve Erbil hava üslerine saldırı düzenlemişti.

Reklam

Gani, atanmasının ardından, Süleymani’nin ilerlediği ‘bu aydınlık yolda’ yürümeye devam edeceğini söyleyip hedefini İran’ın uzun dönemli politikası doğrultusunda ABD güçlerini bölgeden çıkarmak olarak koymuştu.

Reuters’in haberine göre Hook şöyle konuştu: “Eğer Gani de Amerikalıları öldürme yolunu takip ederse o da aynı akıbeti yaşar. Bu yeni bir tehdit değil. Başkan (Donald) Trump, Amerikan vatandaşları veya çıkarlarına herhangi bir zarar verilmesi durumunda kararlı bir karşılık verileceğini yıllardır söylüyor.”