ABD’li yetkili: Çekilecek askerler ortak çalışmaların yapıldığı alanla sınırlı

ABD’li bir yetkili şu an itibarıyla Suriye’nin kuzeyinden asker çekilen alanın, güvenli bölge kurulması için Türkiye ile yürütülen çalışmaların yapıldığı alanla sınırlı olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

ABD, Türkiye’nin olası bir operasyonuna katılmayacağını ve desteklemeyeceğini açıklamasının ardından bölgedeki güçlerini çekmeye başladı.

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Reuters’a konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen ABD’li yetkili geri çekilme işleminin geniş çaplı olmadığını, ‘onlarca’ askerden fazlasını kapsamayacağını söyledi.

Yetkili ABD askerlerinin Suriye’yi terk mi edeceğini yoksa ülke içinde yer mi değiştireceğini söylemedi. ABD’nin Suriye’de 1,000’e yakın askeri bulunuyor.