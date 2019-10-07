Diken

Yaramazlara biraz batar!

ABD’li yetkili: Çekilecek askerler ortak çalışmaların yapıldığı alanla sınırlı

ABD’li bir yetkili şu an itibarıyla Suriye’nin kuzeyinden asker çekilen alanın, güvenli bölge kurulması için Türkiye ile yürütülen çalışmaların yapıldığı alanla sınırlı olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

ABD, Türkiye’nin olası bir operasyonuna katılmayacağını ve desteklemeyeceğini açıklamasının ardından bölgedeki güçlerini çekmeye başladı.

Reklam

Reuters’a konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen ABD’li yetkili geri çekilme işleminin geniş çaplı olmadığını, ‘onlarca’ askerden fazlasını kapsamayacağını söyledi.

Yetkili ABD askerlerinin Suriye’yi terk mi edeceğini yoksa ülke içinde yer mi değiştireceğini söylemedi. ABD’nin Suriye’de 1,000’e yakın askeri bulunuyor.

Trump, Suriye için dosta düşmana ‘mealen’ şöyle dedi: Ne haliniz varsa görün, biz yokuz

Türkiye’nin olası Suriye operasyonu için Rusya ve AB’den uyarı

Türk yetkili: Operasyon için ABD’nin çekilmesi beklenecek, bir haftayı bulabilir

BM, Suriye’nin kuzeydoğusunda sivillerin korunması çağrısı yaptı

ABD’li yetkili: ABD güçleri Suriye’deki Kürt güçlerini savunmayacak

Erdoğan: Trump görüşmesi sonrasında ABD’nin çekilme olayı başlamış durumda

DSG: ABD taahhütlerini yerine getirmedi, Türkiye sınırından çekildi

Çavuşoğlu ve Kalın’dan Suriye açıklaması: Terör unsurlarını temizlemeye kararlıyız

Beyaz Saray: ABD, Türkiye’nin Suriye’ye planladığı operasyonu desteklemeyecek

SON HABERLER

Trump’tan anahtar teslim

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’nin kuzeyini Recep Tayyip Erdoğan’a anahtar teslim vermiş görünüyor. Hayırlı mı oldu, başımıza bela mı, bunu zaman gösterecek.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...