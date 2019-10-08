ABD’li yetkili: ABD, Türkiye-Suriye-Irak’ta bir Kürt ulusunu desteklemeli

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi, “Türkiye, Suriye ve Irak topraklarında bir Kürt ulusunu desteklemek ABD için daha iyi olur. Bölgede başka bir İsrail gibi olur bu ulus” dedi.

Fotoğraf: Newsweek

Newsweek’e konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı telefon görüşmesinin Türkiye’nin Suriye’ye gireceğini duyurmasından sonra planlandığını ve bu görüşmede Erdoğan’ın askeri bir operasyon yapılacağana ilişkin şimdiye kadarki en güçlü ifadeyi kullandığını aktardı.

Reklam

‘Trump’ın omurgası yok’

Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi şu ifadeleri kullandı: “Başkan Trump kesinlikle pazarlıkta kaybetti ve birliklerin çekilmesini sanki biz de bir şey alıyormuşuz gibi göstermek için onayladı – ama bir şey aldığımız yok. ABD ulusal güvenliği on yıllarca sürecek tehlikeli bir evreye girdi, çünkü başkanın omurgası yok. Sözün özü budur.”

’24 ila 96 saat içinde operasyon başlarsa sürpriz olmaz’

Yetkili ayrıca ‘önümüzdeki 24 ila 96 saat içinde Türkiye’nin operasyona başlamasının sürpriz olmayacağını’ söyledi.

İki lider arasındaki telefon görüşmesi hakkında ‘doğrudan’ bilgisi olduğu belirtilen yetkiliye göre ‘Trump Kürt güçlerine karşı herhangi bir askeri operasyona onay vermedi fakat Türkiye’nin agresif bir operasyon yapması halinde ekonomik yaptırım uygulayacakları konusunda tehdit etmedi. Telefon görüşmesinde iki liderin ele aldığı en önemli konu Kürt güçlerinin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri’nin elinde esir tutulan 2 bin IŞİD militanının ne olacağıydı.’

Reklam

‘O kaosta bazı IŞİD militanları serbest kalacak’

Yetkili “IŞİD militanlarının bazıları o kaos sırasında bir şekilde serbest kalacak ve ya bölgede kalacaklar ya da başka bir bölgeye giderek savaşa tekrar katılacaklar” diyerek şöyle devam etti: “Dürüst olmak gerekirse, Türkiye, Suriye ve Irak topraklarında bir Kürt ulusunu desteklemek ABD için daha iyi olur. Bölgede başka bir İsrail gibi olur bu ulus.”