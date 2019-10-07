ABD’li yetkili: ABD güçleri Suriye’deki Kürt güçlerini savunmayacak

ABD’li bir yetkili, ABD güçlerinin Demokratik Suriye Güçleri’ni (DSG) hiçbir yerde Türkiye’nin taarruzundan korumayacağını bu sabah DSG komutanına ilettiğini belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın haberine göre, bu yetkili ayrıca ABD güçlerinin Türkiye sınırı boyunca Suriye’nin kuzeydoğusundaki Tel Abyad ve Resülayn’da iki gözlem noktasını boşalttığını söyledi.

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Yetkilinin verdiği bilgiye göre Suriye’nin kuzeydoğusundaki diğer ABD güçleri şimdilik mevzilerini koruyor.

Son olarak, YPG’nin çatı örgütü DSG, taahhütlerini yerine getirmeyen ABD güçlerinin Suriye’nin kuzeydoğusundan çekildiğini ve bunun IŞİD’e yönelik savaşı ‘oldukça olumsuz etkileyeceğini’ belirtmişti.