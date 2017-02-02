ABD’li yazar Stephen King’den Trump’a: Düşüncesiz, huysuz bir ahmak

Yazar Stephen King, koltuğa oturduğundan beri tartışmaların ve protestoların odağındaki ABD Başkanı Donald Trump’a ‘huysuz ahmak’ dedi.

King’in tepkisi, Trump’ın Avusturalya Başbakanı Malcolm Turnbull’un yüzüne telefon kapatmasının üzerine geldi. Bir saat olarak planlanan görüşme sadece 25 dakika sürmüştü. Görüşmenin, eski başkan Barack Obama döneminde iki ülke arasında imzalanan mülteci anlaşması nedeniyle kısa sürdüğü belirtilmişti.

‘Avusturalya ile ilişkilerimizin içine etti’

Yaşananlara kişisel Twitter hesabı üzerinden tepki gösteren King, “Günün fiyaskosu: Trump, uzun süredir müttefikimiz olan Avustralya ile ilişkilerimizin içine etti. Başkanımız, düşüncesiz, huysuz bir ahmak” diye yazdı.

Today's bummer: Trump screws up our relationship with Australia, a long-time ally. Our president is an impulsive, bad-tempered idiot. — Stephen King (@StephenKing) February 2, 2017

Başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana tartışmalı kararlara imza atan Trump, son olarak nüfusun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu yedi ülke vatandaşlarına ABD’ye giriş yasağı kararı almıştı. New York’taki bir federal mahkeme ise Trump’ın yasak kararını geçici olarak askıya almıştı.

Ülke çapındaki uluslararası havalimanlarında Trump karşıtı geniş katılımlı gösteriler düzenlenmişti.