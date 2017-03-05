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ABD’li yazar King Trump’a ‘hikaye dersi’ verdi: Obama Beyaz Saray’da saklanıyor

 

ABD’li korku, bilimkurgu ve fantazi yazarı Stephen King, ABD Başkanı Donald Trump’ın selefi Obama’yı kanıt sunmadan telefonunu dinlemekle suçlamasını ti’ye aldı.

Fotoğraf: Reuters

Trump, Obama’nın seçimlerden önce telefonunu dinlettiğini öne sürmüştü. Twitter hesabından “Korkunç! Az önce Obama’nın Trump Tower’daki telefonumu zaferden hemen önce ‘dinlediğini’ öğrendim” diyen Trump, iddiasına bir kanıt sunmamıştı. 

Independent’ta yer alan habere göre, Trump’ın Twitter hesabından yaptığı ‘dramatik çıkışları’ ti’ye alan King, kendi hesabından, Obama’nın sadece telefon dinlemekle kalmadığını, aynı zamanda dolaptan çilekli dondurma da çaldığını söyledi.

Komplo teorisini daha da ileri bir noktaya taşıyan King, “Trump bunu bilmeli” diyerek Obama’nın Beyaz Saray’ı hiç terketmediğini, elinde makasla dolapta saklandığını yazdı.

Trump’ın Twitter’daki yazım tarzına ‘öykünen’ King’in paylaşımında büyük harfler kullanması da dikkat çekti.

Trump’dan Obama’ya ‘kanıtsız’ suçlama: Seçimden önce telefonumu dinletmiş

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