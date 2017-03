ABD’li yazar King Trump’a ‘hikaye dersi’ verdi: Obama Beyaz Saray’da saklanıyor

ABD’li korku, bilimkurgu ve fantazi yazarı Stephen King, ABD Başkanı Donald Trump’ın selefi Obama’yı kanıt sunmadan telefonunu dinlemekle suçlamasını ti’ye aldı.

Trump, Obama’nın seçimlerden önce telefonunu dinlettiğini öne sürmüştü. Twitter hesabından “Korkunç! Az önce Obama’nın Trump Tower’daki telefonumu zaferden hemen önce ‘dinlediğini’ öğrendim” diyen Trump, iddiasına bir kanıt sunmamıştı.

Independent’ta yer alan habere göre, Trump’ın Twitter hesabından yaptığı ‘dramatik çıkışları’ ti’ye alan King, kendi hesabından, Obama’nın sadece telefon dinlemekle kalmadığını, aynı zamanda dolaptan çilekli dondurma da çaldığını söyledi.

Not only did Obama tap Trump's phones, he stole the strawberry ice cream out of the mess locker.

