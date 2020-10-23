ABD’li yatırım bankası: Türkiye’de sert iniş riski ‘Merkez’in kararından sonra arttı

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, Türk lirasının yüksek dalgalı seyir nedeniyle zarar görmesi ve Merkez Bankası’nın dün sabit tuttuğu faizleri daha da yükseltmek zorunda kalması riskinin arttığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu, piyasada yaklaşık 175 baz puanlık artış beklentisine karşın politika faizini yüzde 10.25’te sabit tutma kararı almıştı. Karar sonrası dolar/TL kuru beklentiler doğrultusunda hafta boyunca sürdürdüğü yatay seyirden çıkarak 7.70’lerden 8’e doğru fırlamıştı.

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Goldman Sachs’tan Murat Unur, MB’nin sıkılaştırma adımlarını atmayı ertelemesinin kurun daha da dalgalanması ve talepte daralmaya yol açacağını ve bunun sonucunda faizlerin daha da yükseltilmesine ihtiyaç duyulacağını ifade etti.

Unur, “Bügün alınan kararın ardından sert iniş ihtimalinin arttığını düşünüyoruz” dedi.

Goldman’ın açıklamasında cari işlem açığı ve özel sektörün riskten kaçışının ekonomideki kaçağın sürdüğüne işaret ettiği ifade edilirken bu durumun da hem döviz kuru hem de döviz rezervleri üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi.

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Unur “Politika yapıcıların bu konuda bir adım atması gerekiyor, ne zaman olacağı tamamen liranın performansına bağlı olmak üzere biz halen faizlerin yıl sonuna kadar yüzde 17.0 seviyesine yükseleceğini düşünüyoruz” dedi.