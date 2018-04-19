Yatırım bankaları erken seçimi ‘piyasa dostu’ buldu: Temel görüşler değişmedi

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Dünyanın önde gelen yatırım bankaları Goldman Sachs ve JP Morgan, 24 Haziran’daki erken seçim kararına piyasaların verdiği olumlu reaksiyona rağmen Türkiye’nin ekonomik görünümüyle ilgili temel görüşlerini değiştirmedi.

Dünya’nın haberine göre, “Beklenenden erken seçimler AKP’nin zafer elde etme şansını artırdı” değerlendirmesini yapan Goldman Sachs, seçimin zamanlamasının muhalefetin siyasi olarak organize olma kabiliyetini azaltmasının muhtemel olduğunu vurguladı.

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Seçimin zamanlamasında değişikliğe piyasanın pozitif reaksiyon verdiğine işaret eden Goldman Sachs, bunda seçimden sonra siyasi ortamın iyileşeceği beklentisinin ve yatırımcıların siyasi devamlılığı tercih etmelerinin rol oynamış olabileceğini vurguladı.

Ancak Goldman Sachs, “Piyasadaki bu iyileşmeye rağmen, bizim Türkiye’nin ekonomik görünümü için temel görüşlerimiz değişmedi” ifadesini de kullandı.

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‘Mali gevşeme riskini azalttı’

Erken seçim kararının ‘piyasa dostu’ bulan JP Morgan’sa buna üç temel neden gösterdi: Siyasi belirsizlik sürecini kısa tutulacak olması, mali gevşeme riskinde keskin düşüş ve Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz artırması olasılığının yükselmesi.

JP Morgan, TCMB’nin 25 Nisan’da faizi 50 baz puan artırmasını beklediğini de duyurdu.

‘Geçici süreyle’

Bir başka uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley de Türkiye’de erken seçimin getireceği riskin TCMB’nin faiz artırma ihtimalini kuvvetlendirebileceğini ve bunun TL için ‘geçici süreyle’ olumlu etki yaratabileceğini belirtmişti.