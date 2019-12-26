ABD’li yargıç: Halkbank mahkemeye gelmezse sonucuna katlanır

ABD’de İran’a yönelik yaptırımları ihlal etmekle suçlanan Halkbank davasının yargıcı, ‘bankanın mahkemeye gelmemesi durumunda, sonuçlarına katlanacağını’ söyledi.

ABD’de savcılık makamı Halkbank’ı ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal etmekle suçlamış ve banka aleyhine hazırlanan iddianameyi açıklamıştı. 16 Ekim’de açıklanan iddianame geçen yıl Halkbank’ın eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla’nın hüküm giydiği suçlamaların benzerini içeriyordu.

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New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’ndeki davada Halkbank, ‘özel ve ayrıcalıklı’ yargılanma talebi reddedilince bir üst mahkemeye başvurmuş ve bu mahkeme kararını verinceye kadar tüm yargı sürecinin durdurulmasını istemişti.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre Halkbank’ın bu talebini reddeden dava yargıcı Richard Berman, “Halkbank ya mahkemeye çıkar ya da bunun sonuçlarına katlanır” dedi.

Halkbank’ın 17 Aralık’taki talebi, buna 23 Aralık’ta verilen yanıt ve savcılığın 19 Aralık’ta bu talebe itirazı dahil olmak üzere kayıtları inceleyen mahkeme, Halkbank’ın talebini reddetti. Mahkeme kararında “Halkbank’ın bölge mahkemesindeki süreçten kaçma ve geciktirme çabalarını reddetmektedir. Halkbank’ın iki makul seçeneği var. Ya meşru savunma yapmak üzere ABD mahkemesine çıkar ya da duruşmaya katılmayı reddederek bunun riskleriye karşı karşıya kalır” ifadeleri kullanıldı.

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Kararda, cezai davalarda özel duruşmalara izin verilmesi gibi bir uygulamanın yapıldığına ilişkin bir kanıtın olmadığı belirtildi. Halkbank’ın ön duruşmaya katılması yönünde verilen iki mahkeme kararını ihlal ettiği, Halkbank’ın mahkemenin yetki alanına ilişkin yaptığı itirazı da ancak ön duruşmaya katılmasının ardından değerlendirebileceği, hatırlatıldı.

Mahkeme kararında, “Sürecin durdurulmasına yönelik bir karar, Halkbank’ın İran’a yönelik ABD yaptırımlarından kaçınmasını amaçlayan 20 milyar dolarlık komploda kolaylaştırıcı bir rol üstlendiği iddialarına ilişkin hızlı bir şekilde hüküm verilmesini engelleyecektir” dendi.

Kararda, ABD’nin son iki yıl içinde Halkbank ve onu temsil eden King & Spalding hukuk firmasıyla uzlaşmaya varmak üzere pazarlık yaptığı, bankayla ilgili iddianamenin, ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin diğer üst düzey yetkililerinin müdahaleleri ve Türkiye adına New York ve Washington’da bir yılı aşkın bir süredir sürdürülen lobi çabalarının ardından açıklandığı’ belirtildi.

Yargıç Berman’ın kararında, Halkbank’ın dava sürecinin Türk ekonomisine zarar vereceği yönündeki tezine de karşı çıkılarak, “Olası herhangi bir ekonomik zararın hafifletilmesi Halkbank’ın hakkındaki suçlamalara hızlı bir şekilde yanıt vermesiyle sağlanabilir” dendi.

Mahkeme en son açıkladığı kararda, istinaf mahkemesindeki olası süreci de göz önünde bulundurarak duruşma takvimini değiştirdiğini belirtti. Buna göre, ön duruşmanın 25 Şubat’ta yapılması, savcılığın evrakını 21 Ocak, Halkbank’ın da itirazını 4 Şubat’a kadar iletmesi öngörülüyor.