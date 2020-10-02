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Yaramazlara biraz batar!

ABD’li yargıç Halkbank davasını düşürmeyi reddetti; duruşma tarihi belirledi

ABD’li yargıç, Halkbank’ın İran’a ABD yaptırımlarını ihlal etmesine yardım ettiği suçlamasıyla bankaya karşı açılan davayı düşürmeyi reddetti.

Fotoğraf: Reuters

ABD Manhattan Bölge Yargıcı Richard Berman, Halkbank’ın Yabancı Ülke Muafiyeti Yasası’nı gerekçe göstererek yargılanmadan muaf olduğu konusundaki talebini reddederek, yasanın yargılanmaya yönelik bir muafiyet sağlamadığını açıkladı.

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Yargıç ayrıca Halkbank’ın ABD Hazine Bakanlığı yetkilileriyle olan yazışmaları ve ABD finansal sistemi vasıtasıyla 1 milyar dolardan fazla parayı akladığı yönündeki iddiaları işaret ederek, ticari işlemler nedeniyle istisna getirilmesinin ‘açık bir şekilde Halkbak davasına uygun olup savcılığı destekleyeceğini’ açıkladı.

Halkbank geçen yıl ekim ayında getirilen banka işlemlerinde sahtecilik, kara para aklama ve gizli anlaşma yapma suçlamalarını reddetmişti.

ABD savcılık makamı Halkbank ve bankanın yöneticilerini İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki kişi veya paravan şirketleri kullanarak ABD’nin İran’a yaptırımları ihlal etmekle suçluyorlar. Banka iddiaları reddediyor.

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Savcılar ayrıca Halkbank’ı 1 milyar doları ABD üzerinden olmak üzere İran’ın gizlice 20 milyar dolar transfer etmesine yardımcı olmakla suçlamışlardı.

Davanın bir sonraki celsesinin 1 Mart 2021’de görülmesi kararlaştırıldı.

Halkbank daha önce Manhattan federal temyiz mahkemesine başvurarak ‘taraflı’ olduğunu iddia ettiği yargıç Berman’ın yerine başka bir yargıç atanmasını talep etmiş, Berman ise bu iddiayı reddetmişti.

Berman daha evvel 2018’de Halk Bankası yöneticisi Mehmet Hakan Atilla’nın mahkum olduğu ve Rıza Sarraf’ın suçunu kabul ettiği diğer benzer davalarda da yargıçlık yapmıştı.

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