Diken

Yaramazlara biraz batar!

ABD’li yargıç Ankara’ya ajanlıkla suçlanan Refikyan için ‘karar delillere aykırı’ dedi

ABD’li federal yargıç, Türkiye adına yasadışı lobi faaliyeti yürütmekten suçlu bulunan ABD eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’in eski ortağı Bijan Refikyan hakkındaki jüri kararını bozdu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

ABD Başkanı Donald Trump’ın güvenlik danışmanlığı görevini kısa bir süre yürüten Flynn’in danışmanlık şirketi Flynn Intel Group’un kurucularından olan Refikyan, Fethullah Gülen’in iadesi için ABD hükümetini ikna etmek amacıyla Türkiye adına lobi yürütmekle suçlanıyordu.

Reklam

Refikyan ve Türk iş insanı Ekim Alptekin aleyhine hazırlanan iddianame aralık ayında açıklanmıştı. İddianamede Refikyan yabancı bir devlet adına hareket etmek amacıyla komplo kurarak Adalet Bakanlığı’na yalan ifade vermek ve yabancı bir devlet adına hareket etmek ile suçlanıyordu.

Refikyan 23 Temmuz’da jüri tarafından suçlu bulunmuştu.

Mahkeme: Yeterli kanıt yok

ABD federal bölge mahkemesi yargıcı Anthony Trenga, savcıların Refikyan’ın Türkiye hükümeti için Ankara’nın kontrolü ya da yönlendirmesiyle ‘gizli ajan olarak faaliyet yürüttüğü’ ve ‘ABD’li yetkililerden bu rolü gizlediğine’ dair yeterli kanıt sunamadığına hükmetti.

Reklam

Yargıç dün yayınladığı 39 sayfalık kararda, “Karar delillere aykırıydı” dedi.

Virginia Savcılığı’ndan yapılan açıklamada federal yargıcın kararının incelendiği kaydedildi.

Refikyan’ın avukatı Mark MacDougall “Bijan ve ailesi bölge yargıcının hükmü bozmasının ardından rahatladı ve hayatlarına dönmek için sabırsızlanıyorlar. Adalet yerini buldu” dedi.

ABD’de işadamı Ekim Alptekin’e ‘Gülen’in iadesi’ davası

New York Times: Türkiye’nin lobicisi Flynn, Trump’a karşı FBI ile işbirliği yapabilir

Toplantıyı ayarlayan işadamı konuştu: Flynn’le Gülen pazarlığı yapılmadı

WSJ: Türkiye, Gülen’in kaçırılması için Trump’ın eski danışmanı Flynn’e 15 milyon dolar teklif etmiş

‘Seçimlere Rus müdahalesi’nde iddianame hazır: Trump’ın eski adamı teslim oldu

Çember daralıyor: Flynn’in Türk işadamından para alan ortağı hedefte

Flynn’e iş veren lobici Alptekin: ‘Karanlık işler’ muamelesi yapılmasını anlamıyorum

‘Lobi’yle gündem: Trump’ın eski danışmanı Flynn’in ‘Türkiye ilişkileri’ mercek altında

Yine lobi faaliyeti: Trump’ın eski danışmanı Flynn, Gülen belgeseli çekmeye çalışmış

Eski danışman Flynn seçimdeki ‘Rusya parmağı’nı arayan Senato’da ‘susacak’

ABD basını: Türkiye için lobi yapan Flynn, IŞİD’e karşı askeri planı da geri çevirmiş

Lobi faaliyetiyle gündem olmuştu: Trump, Flynn soruşturmasını kapatmak istemiş

İddia: Trump’ın eski danışmanı Türkiye adına suç işlemiş olabilir

Lobi faaliyetiyle gündem olmuştu: Obama, Trump’ı Flynn’i atamaması konusunda uyarmış

‘Türkiye yararına’ lobicilik yapan Trump’ın eski danışmanı ‘koruma’ karşılığı konuşabilir

Eski CIA direktörü: Türkiye Gülen’i ABD’den gizlice çıkarmak için Flynn’le görüştü

Trump’ın başdanışmanı: Gülen’e güvenli sığınak sağlamamalıyız

Trump’ın ekibinden ilk fire: Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn istifa etti

SON HABERLER

Başka şehirlere zaman yolculuğu

Remzi Gökdağ’ın ‘Başka Şehirler’ adlı gezi/anı/tarih türündeki kitabında aradığınız, özlediğiniz çok şey var. Zamanın daha yavaş aktığı geçmişe giderken siz de yavaşlıyorsunuz. Buna bir de Gökdağ’ın telaşsız dili eklenince iyice rahatlıyorsunuz.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...