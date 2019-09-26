ABD’li yargıç Ankara’ya ajanlıkla suçlanan Refikyan için ‘karar delillere aykırı’ dedi

ABD’li federal yargıç, Türkiye adına yasadışı lobi faaliyeti yürütmekten suçlu bulunan ABD eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’in eski ortağı Bijan Refikyan hakkındaki jüri kararını bozdu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

ABD Başkanı Donald Trump’ın güvenlik danışmanlığı görevini kısa bir süre yürüten Flynn’in danışmanlık şirketi Flynn Intel Group’un kurucularından olan Refikyan, Fethullah Gülen’in iadesi için ABD hükümetini ikna etmek amacıyla Türkiye adına lobi yürütmekle suçlanıyordu.

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Refikyan ve Türk iş insanı Ekim Alptekin aleyhine hazırlanan iddianame aralık ayında açıklanmıştı. İddianamede Refikyan yabancı bir devlet adına hareket etmek amacıyla komplo kurarak Adalet Bakanlığı’na yalan ifade vermek ve yabancı bir devlet adına hareket etmek ile suçlanıyordu.

Refikyan 23 Temmuz’da jüri tarafından suçlu bulunmuştu.

Mahkeme: Yeterli kanıt yok

ABD federal bölge mahkemesi yargıcı Anthony Trenga, savcıların Refikyan’ın Türkiye hükümeti için Ankara’nın kontrolü ya da yönlendirmesiyle ‘gizli ajan olarak faaliyet yürüttüğü’ ve ‘ABD’li yetkililerden bu rolü gizlediğine’ dair yeterli kanıt sunamadığına hükmetti.

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Yargıç dün yayınladığı 39 sayfalık kararda, “Karar delillere aykırıydı” dedi.

Virginia Savcılığı’ndan yapılan açıklamada federal yargıcın kararının incelendiği kaydedildi.

Refikyan’ın avukatı Mark MacDougall “Bijan ve ailesi bölge yargıcının hükmü bozmasının ardından rahatladı ve hayatlarına dönmek için sabırsızlanıyorlar. Adalet yerini buldu” dedi.