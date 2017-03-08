ABD’li ve Iraklı yetkililer: IŞİD lideri Bağdadi, Irak çöllerinde saklanıyor

ABD’li ve Iraklı yetkililer, IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi’nin savaşmak için üst düzey komutanlarla birlikte Musul’a savaşmaya gittiğini, ancak şu anda hayatta kalmak amacıyla çölde saklandığına inandıklarını açıkladı.

Reuters’a konuşan yetkililer, Bağdadi’nin nerede bulunduğunu doğrulamanın imkansız olduğunun altını çizerken, örgüt yönetiminin kendi aralarında iletişim kurmamasının ve Musul’daki toprak kaybının IŞİD liderini saklanmaya itmiş olabileceği görüşünde.

’24 saatte birkaç kez yer değiştiriyor’

Yetkililer, Bağdadi’nin ele geçirilmesi zor bir hedef olduğunu, izlenebilir iletişim araçlarını nadiren kullandığını ve 24 saat içinde birkaç kez olmak üzere sürekli yer değiştirdiğini söyledi. Bağdadi’nin çatışmaların yaşandığı kent merkezlerinden ziyade IŞİD’e sempatiyle yaklaşan sivillerin yaşadığı çöl köylerinde saklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

‘Bağdadi izole hayat sürüyor’

İstihbarat kaynakları, IŞİD’in sosyal medya paylaşımlarının Bağdadi ve yakın çevresinin giderek daha çok izole bir hayat sürdüğünü ortaya koyduğunu ifade etti.

Bağdadi, son olarak kasım ayında, Musul operasyonu başladıktan iki hafta sonra bir video yayınlamıştı. IŞİD lideri daha sonra hiç video yayınlamadı.

Bağdadi lhakkındaki son resmi rapor da Irak ordusu tarafından şubat ayında yayımlanmıştı. Rapora göre Irak’ın batısında Bağdadi’nin başka komutanlarla toplantı yaptığı düşünülen bir bina F-16’larla vurulmuştu.