ABD’li uzmanlar: Mutasyona uğrayan ‘corona’ zayıflıyor olabilir

ABD’li uzmanlar, mutasyona uğrayan corona virüsünün genetik benzerlik gösteren SARS virüsünde meydana gelen bir değişikliği yansıttığını ve bu durumun corona virüsünün ‘zayıflıyor olabileceğini‘ gösterdiğini bildirdi.
Arizona State Üniversitesi Biyotasarım Enstitüsünden Dr. Efren Lim ve ekibi, ‘Journal of Virology‘ dergisinde ‘corona‘ hakkında yeni bir çalışma yayımladı.
Uzmanlar çalışmada, corona virüsünün nasıl yayıldığı, adapte olduğu ve mutasyona uğradığına ilişkin genetik kodunu hızlı okumak için ‘yeni nesil dizileme‘ adı verilen yeni bir teknoloji kullandı.
Arizona’daki hastaların burnundan alınan 382 numunenin incelendiği belirtilen çalışmada, virüsün genomunun önemli bir parçasının eksik ve genetik alfabedeki 81 harfin ‘tamamen‘ yok olduğunun fark edildiği kaydedildi.
Dr. Lim, ”Bu mutasyonun ilginç olmasının nedeni, 2003 yılında ortaya çıkan SARS salgınında da virüsün genomunun büyük bir kısmının silinmesi” dedi.
SARS salgınının ortasında ve geç evrelerinde mutasyona uğrayan virüsün gücünü kaybettiğini vurgulayan uzmanlar, bu durumun mutasyona uğrayan yeni tip corona virüsünde de rastlandığını farkettiklerini kaydetti.
Uzmanlar, virüsün zayıflayıp zayıflamadığını söylemek içinse henüz çok erken olduğunun altını çizdi.