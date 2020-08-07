ABD’li uzman: DSG’nin petrol anlaşması Ankara’yı stratejik çıkmaza soktu

Suriye’nin kuzeyindeki Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) ABD’li bir şirketle petrol anlaşması imzalaması bölgede tansiyonu tırmandırdı. ABD’li uzman Aaron Stein, anlaşmanın Ankara’yı ‘stratejik çıkmaza’ soktuğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Söz konusu anlaşma ABD’li ‘Delta Crescent Energy LLC’ şirketi ile Suriye’nin kuzeyinde Kürt grupların liderliğindeki DSG arasında imzalanmıştı.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da anlaşmayı desteklediklerini ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu oturumunda açıklamıştı.

DW Türkçe’nin haberine göre, ABD’nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Dış Politika Araştırma Enstitüsü’nün Ortadoğu Programı Direktörü Aaron Stein da bunun uzun süredir gündemde olduğuna dikkat çekti.

Stein, Donald Trump’ın başkan olduğu ilk günlerden itibaren ABD’de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın kontrolü dışındaki bölgedeki petrolün bağımsız olarak çıkartılmasının görüşüldüğüne işaret etti.

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Dışişleri eleştirmişti

Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde anlaşmadan dolayı NATO müttefiki ABD’yi sert bir dille eleştirmiş, DSG’nin anlaşmayla ‘Suriye halkının doğal kaynaklarına el koyarak bölücü gündemini ilerletme emelini açıkça gözler önüne serdiğini’ savunmuştu. Dışişleri, ABD’yi ‘Suriye’nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermekle’ suçlamıştı.

‘Stratejik çıkmazda‘

Stein, ABD’li şirketin DSG ile petrol anlaşmasının Türkiye’nin tepkisine yol açmış olmasını ‘öngörülebilir’ olarak nitelendirdi.

Ankara’nın açıklamasında Suriye’nin bölünmesi konusunda yapılan uyarıların da önceki açıklamaların büyük ölçüde tekrarı niteliğinde olduğuna dikkat çekti.

Stein, Ankara’nın endişelerini ve anlaşmayı şöyle değerlendirdi: “Bunların anlaşılabilir endişeler olduğunu düşünüyorum. Ankara, stratejik bir çıkmazda. Esad’ın bu bölgelerin de kontrolünü yeniden ele geçirmesi Türkiye için en iyi ihtimal, ancak sonuçta bu Ankara’nın Esad’ın meşruiyetini tanımasını gerektirecektir. Bir yandan, Suriye’nin farklı bölgelere bölünmesini gerektiren bir politika izlerken, diğer yandan bir bölgeyi meşru olarak kabul etmeyen bir politika izlemek… İşte her ikisini sağlamak mümkün değil.”

“Peki bu durumda Türkiye, DSG petrolünü mü alacak” sorusuna Stein şu sözlerle yanıtladı:

“Petrol satışının Kürdistan Bölgesel Yönetimi üzerinden yapılması halinde bu Türkiye’nin YPG’nin petrolüne para ödeyeceği anlamına gelir. Gerçi, bunun mevcut fiili durumdan, çok da farklı bir durum teşkil edip etmeyeceğinden çok da emin değilim. Çünkü zaten bu Kürt petrolü, kaçak yollardan Türkiye’ye sokuluyor ve karaborsada satılıyor.”