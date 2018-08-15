ABD’li üst düzey yetkili: ‘Brunson yaptırımları’ THY’yi de kapsayabilir

ABD’li üst düzey bir yetkili, Türkiye’de ev hapsinde bulunan Amerikan vatandaşı pastör Andrew Brunson’ın serbest kalmasını isteyen Beyaz Saray’ın, Türk Hava Yolları’nı da kapsayacak ek yaptırımlar getirebileceğini belirtti.

Amerika’nın saygın gazetelerinden New York Times’a konuşan üst düzey yetkili, pastörün serbest bırakılması için yürütülen müzakerelerin durma noktasında olduğunu ifade etti.

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Yetkili, şayet pastör Brunson çarşamba (bugün) serbest bırakılmazsa yaptırımların devamının gelebileceğini, buna Türk Hava Yolları’na yönelik bazı sınırlamaların da dahil olabileceğini ifade etti.

Brunson için ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebi bugün mahkemece ikinci kez reddedilmişti.

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İsmini vermek isteyen ABD’li yetkili, Beyaz Saray’ın Brunson dışında Türkiye’de darbe girişimi sonrası tutuklanan NASA çalışanı Serkan Gölge ve üç ABD dışişleri çalışanının da serbest bırakılmasını istediğini belirtti.

Son olarak, Reuters haber ajansına konuşan Beyaz Saray’dan bir yetkili ABD’li pastör Andrew Brunson birkaç gün içinde serbest bırakılmazsa Türkiye’ye uygulanan yaptırımların devamının gelebileceğini söylemişti.

Darbe girişiminin ardından gözaltına alınan Brunson, 9 Aralık 2016’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Brunson hakkında ‘FETÖ’ye ve PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ten 15, ‘casusluk’tan da 20 yıl olmak üzere 35 yıl hapis cezası istenmiş, rahip daha sonra ev hapsine alınmıştı.

Ancak ABD, Brunson’ın serbest bırakılmasını ve ülkesine dönmesini istemiş, bunu kabul etmeyen Türkiye’ye yaptırım uygulamıştı. Süreçle eş zamanlı olarak da Türk Lirası ABD Doları karşısında rekor düzeyde değer kaybetmişti.