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ABD’li üst düzey komutan: YPG’nin Türkiye’ye saldırdığına ilişkin kanıt yok

 

ABD’nin IŞİD ile mücadeledeki en üst düzey komutanı General Stephen Townsend, bugüne kadar YPG’nin Türkiye’ye saldırdığına ilişkin hiçbir kanıtın olmadığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Pentagon’da düzenlediği basın toplantısında konuşan Townsend, son iki yıl içinde Suriye’nin kuzeyinden Türkiye’ye atılan füzelerle YPG’nin hiçbir ilgisinin olmadığını belirtti.

‘YPG, Türkiye’yle iyi ilişki kurmak istiyor’

ABD’li general şunları kaydetti:  “YPG’lilerin liderleriyle konuştum ve operasyonlarını takip ediyoruz ve bize sürekli Türkiye’ye saldırmak konusunda hiçbir isteklerinin olmadığını, Türkiye için tehdit oluşturmadıklarını söylüyorlar, hatta aksine Türkiye ile iyi işleyen bir ilişki içerisinde olmak istediklerinin güvencesini veriyorlar. Ve geçtiğimiz iki yıl içerisinde (YPG’nin) Kuzey Suriye’den Türkiye’ye yönelik tehdit oluşturduğu veya saldırıları desteklediği yönünde sıfır kanıt gördüm.”

Reuters, dün Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu’nun Menbiç kasabasında YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) saldırdığını bildirmişti.

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