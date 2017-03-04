ABD’li üst düzey komutan: Türkiye IŞİD’e odaklanmalı, Rakka gücünü engellememeli

ABD öncülüğündeki IŞİD’le mücadele koalisyonunun komutanlarından korgeneral Stephen Townsend, yakında başlaması beklenen Rakka operasyonuna Suriyeli Kürtlerin katılacağını belirtirken, Türkiye’ye de ‘işlerini engellememe’ uyarısında bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen toplantıya Bağdat’tan telekonferans aracılığıyla katılan Townsend, El Bab’ın IŞİD’den kurtarılmasıyla örgüte lojistik destek ve yeni savaşçı katılımının kapılarının kapatıldığını kaydetti.

Townsend, “El Bab, Kuzey Suriye’de bazı büyük kentlere ulaşmada önemli bir yer. Ekim ayında Dabık’ın geri alınmasıyla IŞİD El Bab’ı lojistik, komuta ve kontrol merkezi olarak kullandı. IŞİD’in destek hatlarının kesilmesi ve liderlerinin bozguna uğratılması Rakka’daki örgüt üyelerinin izole olmasını sağlayacak. IŞİD’in Suriye’de hareket yeteneğini, Avrupa’ya terörist ihracını daha da zorlaştıracak” diye konuştu.

‘Türkiye Rakka hazırlık gücünü engellemesin’

Koalisyon güçlerinin El Bab’da TSK ve ÖSO güçlerine 50’yi aşkın hava saldırısı ile destek verdiğini de belirten Townsend, bu operasyonla Türkiye’nin sınırlarını güvenceye aldığını belirterek, “Türk ordusunun El Bab’da IŞİD’e karşı kazandığı başarı koalisyon güçlerine de cesaret verdi” diye konuştu.

Ancak Townsend’in bir sonraki yorumu dikkat çekti. Türkiye’nin bundan sonra IŞİD’e karşı mücadeleye odaklanması gerektiğini söyleyen Townsend, TSK ve ÖSO’nun koalisyonun Rakka için hazırlık gücünü ve işlerini engellememeye dikkat etmesi uyarısında bulundu.

‘Türkiye’nin rolü görüşülüyor’

Rakka’nın IŞİD’den geri alınması için çalışmaların sürdüğünü, operasyonun başarılı olması halinde IŞİD’e büyük bir darbe vurulacağını belirten korgeneral Townsend, Türkiye’nin Rakka’daki rolünün ne ve nasıl olacağına ilişkin görüşmelerin de devam ettiğini söyledi.

Townsend, “Türk güçlerinin Rakka operasyonuna katılmalarını bekliyor musunuz yoksa göz ardı mı edeceksiniz” sorusuna verdiği yanıtta şu anda Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) Rakka’nın izole edilmesi çalışmalarını sürdürdüğünü, bütün seçenekleri gözden geçireceklerini söyledi.

Townsend, “Hangi güçlerin Rakka operasyonuna katılacağına ilişkin bütün seçenekleri göz önüne alıp değerlendireceğiz. Şimdilik hiçbir şey masadan kalkmış değil. Bu konulara göz atıp planlamak için hala zamanımız var, bunu tüm ortaklarımızla yapıyoruz” dedi.

‘Evet Kürtlerin katılmalarını bekliyorum’

Townsend, ‘Türk güçlerinin Rakka operasyonuna katılmalarını bekleyip beklemediği ve operasyona Kürt güçlerin katılıp katılmayacağı’ sorusunu da Kürtlerin operasyonda olacağını yineleyerek şu yanıtı verdi: “Türk güçlerinin katılıp katılmayacağını kendileriyle hala tartışıyoruz. Sayıları ve katkıları ne olur bilmiyorum. Operasyona katılacak Kürtlerin öncelikle sayıları hakkında konuşmayacağım, sebebi düşmanın da bu açıklamaları izliyor olması. Belki bu toplantıyı da izliyorlardır. O yüzden rakamlara girmek istemiyorum. Ama evet, Kürtlerin Rakka operasyonuna katılmalarını bekliyorum. Gerçek şu ki Rakkalı Kürtler var, yerel Kürtler var, başka Kürtler var. Bunlar Suriyeli, Araplar, Kürtler, Türkmenler, hepsi Suriyeli ve Suriye’yi IŞİD’den kurtarmak için mücadele ediyorlar. Evet, Kürtlerin katılmalarını bekliyorum. Kimsenin Rakka’nın nüfus yapısını değiştireceğini de sanmıyorum.”