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ABD’li üst düzey komutan: Kürt federal devleti nasıl kurulacak, Kürt nüfusu yüzde 10

 

ABD öncülüğündeki IŞİD’le mücadele koalisyonunun komutanlarından korgeneral Stephen Townsend, Suriye’de federal bir Kürt devleti kurulmasını öngörmediğini, Kürtlerin ülkenin sadece yüzde 10’unu oluşturduğunu söyledi.

PYD lideri Salih Müslim, dün beklenmeyen bir çıkış yaparak, Rakka’nın eğer isterse kendilerinin ilan ettiği federal bölgeye katılabileceğini söylemiş, “Bu bizim beklentimiz, çünkü bizim projemiz tüm Suriye için… Rakka da bu projenin bir parçası olabilir. Tek önemsediğimiz nokta, tüm konularda kararın Rakka halkı tarafından alınması” demişti.

‘Rakka’yı kimse için özgürleştirmiyoruz’

Video konferans yoluyla Bağdat’tan gazetecilerin sorularını yanıtlayan Townsend’e, PYD lideri Müslim’in bu sözlerine koalisyonun yorumunun ne olacağı soruldu.

Bu konu hakkında fazla bir şey bilmediğini belirten Townsend, “Benim görevim, adına federatif ya da federal deyin, bir Kürt devleti kurmak değil. Rakka’yı hiçbir grup için özgürleştirmiyoruz. Ve aslına bakarsanız Demokratik Suriye Güçleri’ne baktığımızda Kürtlerin öncülük ettiğini görebiliriz ama yarısından fazlası Kürt olmayanlardan oluşuyor. Çoğunluğu Arap, Türkmenler ve diğerleri var” dedi.

Kürtler yüzde 10, nasıl olacak?

Bir Kürt devletinin kurulmasını beklemediğini söyleyen Townsend, sözlerine şöyle devam etti: “Kürtler Suriye’nin kuzeyindeki nüfusun yüzde 10’undan azını oluşturuyor. Dolayısıyla Suriye’nin kuzeyinde Kürt federal devleti denilecek bir yapının nasıl kurulacağını bilemiyorum. Suriye’nin kuzeyindeki halkın, Arap, Kürt, Türkmen ve diğerleri olmak üzere hepsinin kendi geleceklerinin nasıl olacağını belirlediğini düşünüyorum. Yani bir Kürt federal devletini gerçekten görmüyorum ve Rakka’nın bunun hangi aşamada bir parçası olup olmadığını bilmiyorum. Bizim işimiz Suriye’nin kuzeyinden IŞİD’i atmak ve yaptığımız da bu zaten.”

‘Zorlayamazlar’

Rakka’nın IŞİD’den arındırılmasından sonra kentin nasıl yönetileceğinin sorulması üzerine Townsend, Rakka’nın ezici çoğunluğunun Araplardan oluştuğunu ancak operasyona Rakkalı Kürtlerin de katıldığını söyledi.

Kürtlerin kesinlikle Rakka’da savaşacağını ancak savaşın bitiminde halkın güvenliğini sağlayıp Rakka’yı Rakkalıların yönetimine bırakacaklarına inandığını söyleyen Townsend, “Yani yinelemek gerekirse Kürtler nüfusun yüzde 10’undan az. Zorla bir şey gerçekten yapamazlar. Suriye’nin kuzeyini yönetemezler, zorlayamazlar. Savaşın sonunda Kürtler Rakkalıları güvene alıp, kenti yönetmeleri için devredecekler” diye konuştu.

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