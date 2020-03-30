Diken

Yaramazlara biraz batar!

ABD’li üreticiden, ‘corona’ günlerinde, barınaktan köpek alan 500 kişiye üç aylık bira

ABD’deki bira üreticisi Busch, Minnesota eyaletindeki bir hayvan barınağından köpek evlat edinen veya bakımını üstlenen 500 kişiye üç ay yetecek kadar bira hediye edeceğini açıkladı.

Fotoğraf: Twitter

Firmanın açıklamasında, Covid-19 salgını nedeniyle ABD’deki çok sayıda hayvan barınağının evlat edinme işlemlerini iptal etmek zorunda kaldığı, ancak barınaklara sığınmak zorunda kalan hayvan sayısının hızla artığı vurgulandı.

Reklam

“Barınaklar hayvanları beslemek ve onlara yer açmak için ellerinden geleni yapıyor ancak zorlanıyorlar” denen açıklamada, Midwest Hayvan Barınağı’yla ortak kampanya başlatıldığı, evde geçen yalnız günlerde bir köpek sahibi olmanın ‘iyi geleceği’ vurgulandı.

Şirketin sözcüsü, bir köpeği evlat edinen veya bakımını üstlenenlerin başka deyişle koruyucu ailesi olanların barınağın evrakını doldurduktan sonra teyit için aldıkları e-postayı Facebook, Twitter veya Instagram hesapları aracılığıyla şirkete yollayarak kampanyaya katılabileceğini söyledi.

25 Nisan’a kadar başvuran ilk 500 kişiye 100 dolarlık (657 lira) bira alabilecekleri -üç ay süreyle günde bir biraya yetiyor- bir kart verileceğini söyleyen sözcü, “Kampanya, hem hayvanlar hem de bu zorlu süreci izolasyonla atlatmaya çalışanlara iyi gelecek” ifadelerini kullandı.

Reklam

SON HABERLER

Korona Kafası (1) Rüya mı bu?

“Rüya mı bu?” Şu sıralar en sık yaşadığım duygu bu. Durmadan, tüm bu yaşananların gerçekten yaşanmakta olup olmadığını sorgularken yakalıyorum kendimi

Gündem ‘corona’: CHP ile AKP’nin ‘kalabalık otobüs’ polemiği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AKP’li eski belediye meclisi üyesi Mücahit Birinci’nin belediyenin corona virüsü önlemlerine yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Beş yıl İBB Meclisi’nde grup başkan vekilliği yapan Birinci, bugün saat 06:00’da 146 numaralı otobüste, yasal sınırdan daha fazla insanın bulunduğunu öne sürerek bir fotoğraf paylaştı. Yeni kurallara göre, otobüslere en fazla kapasitesinin yarısı kadar yolcu […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...