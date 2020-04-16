ABD’li ünlülerden, bağış yapanlara hediye vaadi: Dicaprio ve De Niro, filmde oynatacak

ABD’de, sanat, şov ve spor dünyasının ünlü isimleri, Covid-19 salgını nedeniyle zor durumda olanlara yardım etmek amacıyla ‘All In Challenge’ çatısı altında toplandı. Çok sayıda ünlü, bağış yapanlara özel hediyeler vaat etti. En çarpıcısı ise Hollywood’un usta oyuncuları Robert De Niro ve Leonardo DiCaprio’dan geldi. İkili, bağış yapan bir hayranlarına yeni filmlerinde rol vereceklerini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

DiCaprio, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, “Eğer Martin Scorsese, ben ve Robert De Niro’yla çalışmanın nasıl bir şey olduğunu merak ediyorsanız, size fırsat” yazdı. Bağış yapan bir hayranlarının ‘Killers of the Flower Moon’ adlı filmde rol alma şansına sahip olacağını belirtti.

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Salı günü başlatılan kampanyada kısa sürede 5.6 milyon dolar (38.9 milyon lira) para toplandı. Hedef 100 milyon dolar (694.9 milyon lira). Toplanan parayla yaşlılar, çocuklar ve salgınla mücadelede ön saflarda olanlara başta yemek servisi olmak üzere destek sağlanacak.

Golf oynamak da var birlikte futbol maçı izlemek de

ABD’li talk şovcu Ellen DeGeneres, oyuncular Matthew McConaughey, Bill Murray ve Kevin Hart, şarkıcı Justin Timberlake ve çok sayıda sporcu da All In Challange’ın destekçilerinden. Çoğu ünlü hayranlarıyla buluşmak, yemek yemek gibi hediyeler belirledi. De Niro ve DiCaprio gibi daha büyük hediyeler belirleyenler de oldu.

Hart, bir sonraki filminde bir kişiye bir karakteri seslendirme şansı vereceğini, Timberlake ve Murray ise golf oynayacaklarını duyurdu. 1 milyon dolar (6.95 milyon lira) bağışlayan DeGeneres, bir hayranıyla programı beraber sunmayı vaat etti. Oscar ödüllü McConaughey ise bağış yapan bir hayranıyla Teksas’ta, locasında Amerikan Futbolu maçı izleyecek.

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Ünlüleri belirlediği hediyeleri kazanan isimler çekilişle belirlenecek. Her ödül için ayrı çekiliş yapılacak.

DiCaprio, ayrıca, Apple’ın kurucularından Steve Jobs’un eşi Laura Powell Jobs ile ABD Gıda Fonu’nu oluşturdu. İkili, 5 milyon dolar (34.74 milyon lira) bağışladı.