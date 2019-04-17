ABD’li üniversite öğrencisi kayalıkta fotoğraf çektireyim derken canından oldu

ABD’li üniversite öğrencisi Andrea Norton, okul gezisiyle gittiği Ozark Dağları’nda fotoğraf çektirmek istediği bir kayalıktan düşerek hayatını kaybetti.

Fotoğraf: CNN

Iowa eyaletindeki Briar Cliff Üniversitesi’nde çevre bilimi öğrencisi olan 20 yaşındaki Norton, Arkansas’taki Ozark Ulusal Ormanı’nda bulunan, doğa severlerin popüler mekanlarından ‘Hawksbill’ adlı kayalıkta poz verirken 30 metre yüksekten aşağı düştü. Olay yerine 61 kişilik arama kurtarma ekibi geldi ancak Norton kurtarılamadı.

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Norton’un ölümü üzerine üniversitesi şu açıklamayı yaptı: “Andrea hem okul içinde hem de dışarıda Briar Cliff değerlerini gözeten bir öğrencimizdi. Kaybı bizi derin üzüntüye boğdu.”

Polisten yapılan açıklamada ise “Bu bölge çok güzel ancak bir o kadar da tehlikeli olabiliyor. Buraya gelenlerin bunu gözeterek dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz” dendi.