ABD’li Türkiye uzmanı: Pastörün salıverilmemesi ilişkileri yeniden bozacak

ABD’li Türkiye uzmanı Aaron Stein, Amerikalı pastör Andrew Brunson’ın serbest bırakılmamasının ilişkilerin tekrar bozulmasına yol açacağını söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınan pastör, 9 Aralık 2016’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Brunson hakkında ‘FETÖ’ye ve PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ten 15, ‘devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk’tan da 20 yıl olmak üzere 35 yıl hapis cezası isteniyor.

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Davada son duruşma 18 Temmuz’da görülmüş, pastörün tutukluluğunun devamına karar verilmişti. Bunun üzerine ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı da etiketlediği bir tweet atıp Brunson’ı ‘rehin’ durumu da ‘utanç verici’ diye niteleyerek derhal salıverilmesini istemişti.

DW Türkçe’den Çağrı Özdemir’e konuşan Atlantik Konseyi’nin Türkiye ve Ortadoğu uzmanı Stein’in görüşleri satırbaşlarıyla şöyle:

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İlişkileri sıfırlamak için açıkça bir çaba olduğunu görüyoruz ancak aradaki fikir ayrılıklarının azaldığını gösteren işaretlere rastlamıyoruz. Ve bu yüzden ikili ilişkilerdeki gerginlikle siyasette ve dış politikada ayrışan çıkarlar devam edecek gibi görünüyor.

Türkiye, ABD için ikincil derecede öneme sahip bir ülkeyken, ABD ise Türkiye için birinci derecede önem teşkil ediyor. Taraflar arasında çıkarlar bakımından bir uyuşmazlık var. ABD Başkanı Donald Trump net bir şekilde ikili ilişkilerin samimi olmasını diliyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da aynı şekilde bir yaklaşımı olduğunu düşünüyorum. Ancak tarafların büyük ölçüde farklılık gösteren çıkarları bulunuyor ve bu çıkar faklılıkları iki liderin samimi bir ilişki kurmasını sağlayacak adımlar atmasının önünde engel olarak beliriyor.

Trump’ın, Erdoğan ya da Türkiye hakkında çok fazla bilgisi olmadığını düşünüyorum ama gene de Erdoğan’dan hoşlanıyormuş gibi bir görüntü çiziyor.

(İki yıldır Türkiye’de tutuklu bulunan) Pastör Andrew Brunson’ın davasındaki son gelişmeler bize ilişkilerde tekrar bir gerileme dönemi yaşanacağını gösteriyor. ABD, 24 Haziran’da Erdoğan’ın kazancağını tahmin ediyordu ve bu anlamda Türkiye’nin Washington siyaseti konusunda bir sürpriz yaşanmadı. Ancak ABD’de, Ankara’nın Brunson’ı serbest bırakacağına dair bir iyimserlik havası vardı. Bunun gerçekleşmemesi dolayısıyla ilişkilerin tekrar bozulacağını tahmin ediyorum.

(Washington’ın gözünde uyuşmazlık yaratan ana meseleler) Brunson’ın durumu, ABD’nin Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışanlara yönelik soruşturma ve tutuklamalar, Erdoğan’ın ABD ziyareti sırasında korumalarının karıştığı kavga ve S-400 füze sistemleri.

S-400’ler F-35’ler hakkında bilgi toplayabiliyor ve Rusya’nın böyle bir sisteme erişiminin olması, Moskova için bu yeni nesil savaş uçağını takip ve tespit etme konusunda çok değerli bilgilere sahip olması anlamına geliyor. Bu da envanterinde F-35 uçaklarını bulunduran ABD ve diğer devletler için çok büyük bir mesele.

Brunson meselesi de ABD yönetimindeki üst düzey yetkililer için kişisel bir hale geldi ve bunu kolayca unutacağa benzemiyorlar. Erdoğan’ın Brunson’ın salıverilmesini sağlama gücünün olmadığına kimse inanmıyor. Cumhurbaşkanı, pastörün serbest kalmamasını tercih ediyor ve bunu yaparak da Washington’a, ilişkilerin sıfırlanmasına hazır olmadığı sinyali göndermiş oluyor.

ABD Kongresi’nin kullanacağı dil F-35’lerin Türkiye’ye teslimatının engellenmesi noktasına kadar gitmeyecek, ancak daha ileri bir tarihte buna olanak sağlayacak şekilde tasarlanacak. Türkiye, ABD’de şu anda çok popüler değil ve Kongre F-35’ler konusunda birleşik hareket ediyor. Dolayısıyla ‘muafiyet’ maddesi tasarıya eklense bile, Trump’ın yetkisini kullanarak bunu devreye sokması Kongre’de pek hoş karşılanmaz.

ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlar konusunda Türkiye’ye bir muafiyet tanımasının kolay olmayacağını düşünüyorum. ABD Türkiye’den, İran’dan enerji ithalatını azaltmasını talep edecek ve Ankara da Washington’ın bu ikincil yaptırımlarının Türkiye’de geçerli olmadığını söyleyerek tepki gösterecektir. Ankara’nın sonunda boyun eğeceğini düşünüyorum. Ancak ikili ilişkilerdeki gerginlikler, Türk Lirası’nın hızlı bir şekilde değer kaybetmesi ve İran yaptırımları nedeniyle artan enerji fiyatları göz önünde bulundurulduğunda bunun zamanlaması korkunç.”