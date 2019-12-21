Diken

Yaramazlara biraz batar!

ABD’li sürücüden itiraf: Meksikalı olduğu için aracımı üzerine sürdüm

ABD’nin Iowa eyaletinde 14 yaşındaki öğrenciye çarpan otomobil sürücüsü polise, “Meksikalı olduğunu düşündüğüm için aracımı üzerine sürdüm” dedi. Kasıtlı olarak öğrenciye çarptığını itiraf eden kadın, cinayete teşebbüs ve nefret suçundan yargılanacak.

Fotoğraf: Polk County Cezaevi

Polisten yapılan açıklamada, 42 yaşındaki Nicole Marie Poole Franklin’in, 9 Aralık’ta okuluna giderken çarptığı kız öğrencinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ve iyileşip taburcu edildiği belirtildi. Sürücü kaza mahallinden kaçtı ancak görgü şahitlerinin yardımıyla bulundu.

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Polis şefi Michael Venema, basın toplantısı düzenleyerek Franklin’in itirafı karşısında hayrete düştüklerini belirtti. “Latin kökenliler ve göçmenlerle ilgili tekrarlamak istemeyeceğim başka şeyler de söylemiş” diyen Venema, toplumda bu tür nefret söylemi ve şiddet eylemlerine yer olmadığının altını çizdi.

Cezaevine konulan Franklin için 1 milyon dolarlık (5.94 milyon lira) kefalet bedeli belirlendi.

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