ABD’li sürücü, ‘karşıdan karşıya yavaş geçiyor’ diye yayayı vurarak öldürdü

ABD’nin Alabama eyaletinde bir sürücü, bir yayayı, ‘karşıdan karşıya yavaş geçtiği’ gerekçesiyle vurarak öldürdü.
22 yaşındaki sürücü Jermiah Penn, karşıdan karşıya geçerken çok vakit harcadı diye sinirlendiği 29 yaşındaki Johnarian Allen’a defalarca ateş etti.
Vücuduna sekiz mermi isabet eden Allen olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaçan Penn’in kısa süre sonra polise teslim olduğu belirtildi.
Polis açıklamasına göre olay Unison Springs adlı yerleşim biriminde yaşandı.
Penn, ifadesinde Allen’ın karşıdan karşıya çabuk geçmediği için öfkelenip aracından dışarı fırladığını ve onu vurduğunu itiraf etti.