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Yaramazlara biraz batar!

ABD’li sürücü, ‘karşıdan karşıya yavaş geçiyor’ diye yayayı vurarak öldürdü

ABD’nin Alabama eyaletinde bir sürücü, bir yayayı, ‘karşıdan karşıya yavaş geçtiği’ gerekçesiyle vurarak öldürdü.

Fotoğraf: www.law-injury.com

22 yaşındaki sürücü Jermiah Penn, karşıdan karşıya geçerken çok vakit harcadı diye sinirlendiği 29 yaşındaki Johnarian Allen’a defalarca ateş etti.

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Vücuduna sekiz mermi isabet eden Allen olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaçan Penn’in kısa süre sonra polise teslim olduğu belirtildi.

Polis açıklamasına göre olay Unison Springs adlı yerleşim biriminde yaşandı.

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Penn, ifadesinde Allen’ın karşıdan karşıya çabuk geçmediği için öfkelenip aracından dışarı fırladığını ve onu vurduğunu itiraf etti.

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