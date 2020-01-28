Diken

Yaramazlara biraz batar!

ABD’li sunucu Kobe Bryant’ın ölüm haberini sunarken ırkçı ifade ‘nigger’ı kullandı; daha sonra özür diledi

MSNBC sunucusu Alison Morris, NBA efsanesi Kobe Bryant’ın ölüm haberini sunarken ABD’de siyahları aşağılamak için kullanılan ‘nigger‘ kelimesini sarf edince büyük tepki çekti. Morris daha sonra özür diledi.

Fotoğraf: Twitter

Bryant 26 Ocak’ta ABD’nin California eyaletinde helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Helikopterde 41 yaşındaki Bryant ve kızının yanısıra yedi kişi daha bulunuyordu.

Reklam

Sunucu Morris, Bryant’ın ölümüyle ilgili haber sunarken oynadığı takımı Los Angeles Lakers yerine Los Angeles ‘niggers‘ olarak söyleyince eleştirileri oklarının hedefi oldu.

Morris daha sonra Twitter’dan yaptığı açıklamada Los Angeles Lakers ve New York Knicks takımlarını isimlerini birleştirerek ‘Nakers‘ demek istediğini ancak dilinin sürçerek ‘niggers‘ dediğini belirterek özür diledi.

Reklam

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı bunun ‘insani bir hata’ olduğunu söyleyip sunucuya hak verirken, bir kısmı ise bunun ‘duydukları en kötü mazeret’ olduğunu ifade etti.

Kobe Bryant’ın ölümünün ardından tecavüz davasını hatırlatan gazeteciye tepki ve ‘zorunlu idari izin’

‘Yerli otomobil’ girişim grubundan Kılıçdaroğlu’na ziyaret

Erdoğan ‘yerli ve milli’ otomobili tanıttı; ilk siparişi verdi

‘Yerli elektrikli oto’dan detaylar: Bursa’da 22 milyarlık yatırım, yılda 175 bin araç

Yerli otomobilde CEO’dan son durum: Tasarımda sona yaklaşıldı

Erdoğan yerli otomobilin CEO’sunu açıkladı: Bosch’tan transfer ettik

Yerli otomobile Bosch imzası: Her aşamasında yer alacağız

Yerli otomobil piyasaya beş modelle çıkacak: Üçü aynı şasi üzerinde

Yerli otomobilde son durum: CEO ataması bu ay, şirket kuruluşu gelecek ay

Yerli otomobilde son durum: ‘Babayiğitler’in başına Nobelli Sancar’ın yeğeni geçiyor

Kulis: ‘Babayiğitler’ yerli otomobil projesinde daha bir arpa boyu yol almamış

Varlık Fonu’nun ‘stratejik planı’ neredeyse hazır: İlk hedef ‘Babayiğit Fonu’

Yerli otomobil fabrikası için 17 il başvurdu: Ücretsiz arsa vaat ediyorlar

Yerli otomobilde hangi ‘babayiğit’ ne yapacak?

‘Son babayiğitler’ masada

Yerli otomobili üretecek beş ‘babayiğit’ açıklandı: Hedef 2021

SON HABERLER

Canlı yabani hayvan pazarlarında ‘corona’ virüsü riski

Yabani hayvan türlerinin bir arada olduğu canlı hayvan pazarlarında virüslerin yayılarak mutasyona uğrayabileceği ve daha tehlikeli türlere dönüşebileceğini belirten Veteriner Hekim Dr. Öğr. Üyesi Başak Gökçe Çöl, “Yabani hayvanları avlayan, satan ve tüketen kişiler zoonotik hastalıklara yakalanmada risk altında” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...