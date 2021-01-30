Diken

Yaramazlara biraz batar!

ABD’li şirketin ‘iklim krizi’ öngörüsü: Türkiye’yi 2040’ta neler bekliyor?

New York Times gazetesi, iklim değişikliği nedeniyle Türkiye’yi 2040 yılında neler beklediğini yazdı.

Fotoğraf: DHA

NYT’nin ‘Her ülkenin iklim riskleri var; senin ülkeninki hangisi?’ başlıklı haberinde, iklim risklerini analiz eden ABD’li ‘Four Twenty Seven’ şirketinin verilerini kullanarak, ülkelerin nelerle karşılaşabileceğini konu aldı.

Reklam

Türkiye’yle ilgili şu değerlendirme yapıldı: “Türkiye’de 2040 yılında en büyük iklim tehlikesi su sıkıntısı olabilir. Orman yangınları, sıcak hava dalgaları, seller ve deniz seviyesindeki yükselmeler de ihtimal dahilindeki olaylardan.”

Değerlendirmenin devamında, nüfus, gayri safi yurtiçi hasıla ve tarımın, gelecekte en az bir iklim tehlikesinden etkilenebileceği belirtildi.

En büyük anket sonuçlandı: Dünyanın üçte ikisi ‘İklim değişikliği acil durum’ diyor

İklim örgütüne göre Türkiye kötü örnek; katkı payı kritik derecede yetersiz

SON HABERLER

Bilim kurulu üyesi: Aşılama rehaveti vaka sayısını artırıyor

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, son günlerde yükselen günlük Covid-19 vaka sayılarının, vatandaşların özellikle hafta sonunu geçirmek için yakınlarına yaptığı ziyaretlerden kaynaklandığını belirtti.