ABD’li şirketin ‘iklim krizi’ öngörüsü: Türkiye’yi 2040’ta neler bekliyor?

New York Times gazetesi, iklim değişikliği nedeniyle Türkiye’yi 2040 yılında neler beklediğini yazdı.

Fotoğraf: DHA

NYT’nin ‘Her ülkenin iklim riskleri var; senin ülkeninki hangisi?’ başlıklı haberinde, iklim risklerini analiz eden ABD’li ‘Four Twenty Seven’ şirketinin verilerini kullanarak, ülkelerin nelerle karşılaşabileceğini konu aldı.

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Türkiye’yle ilgili şu değerlendirme yapıldı: “Türkiye’de 2040 yılında en büyük iklim tehlikesi su sıkıntısı olabilir. Orman yangınları, sıcak hava dalgaları, seller ve deniz seviyesindeki yükselmeler de ihtimal dahilindeki olaylardan.”

Değerlendirmenin devamında, nüfus, gayri safi yurtiçi hasıla ve tarımın, gelecekte en az bir iklim tehlikesinden etkilenebileceği belirtildi.