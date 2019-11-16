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Yaramazlara biraz batar!

ABD’li sınır muhafızları Meksika sınırındaki bir Rus vatandaşını ateş açarak yaraladı

ABD sınır muhafızlarının, Meksika sınırında Rusya vatandaşı bir kişiye ateş açarak onu yaraladığı belirtildi.

Fotoğraf: reuters

Sputniknews’in haberine göre, ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi, Arizona eyaletinde sınırı yasadışı bir biçimde geçtiğinden şüphelenilen Rusya vatandaşı bir kişinin vurulduğu duyurdu.

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Söz konusu kişinin ABD’nin Phoenix kentindeki bir hastaneye yaralı olarak ulaştırıldığı, hayatta kalmasının beklendiği de kaydedildi.

Rusya vatandaşı olduğu belirtilen kişinin ismi ya da kimliğine ilişkin diğer detaylar, ABD sınır muhafızları tarafından paylaşılmış değil. Ancak Rusya’nın Houston’da bulunan konsolosluğundan RİA Novosti haber ajansına yapılan açıklamada, vurulan kişinin 1982 doğumlu Yevgeniy Gluşenko olduğu belirtildi.

Gluşenko’nun başına bundan sonra ne geleceği, federal savcının kararına ve yönelteceği suçlamalara bağlı olacak.

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ABD sınır muhafızları son dönemde Meksika sınırındaki eylemleri nedeniyle eleştiriliyor. Meksika sınırında sadece ekim ayı içerisinde 36.000 kişi gözaltına alındı.

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