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Yaramazlara biraz batar!

ABD’li senatörlerden Türkiye’ye S-400 için yaptırım çağrısı

ABD’de biri Cumhuriyetçi biri de Demokrat Partili olmak üzere iki senatör Başkan Donald Trump yönetimine Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemleri aldığı için yaptırım getirme çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Cumhuriyetçi Parti’den James Lankford ve Demokrat Parti’den Chris Van Hollen Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya Türkiye’nin S-400’leri test edeceğine yönelik haberleri sordu ve Türkiye’nin ABD’nin kararsız kalmasından ‘cesaret bulduğu’ eleştirisinde bulundu.

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Türkiye geçen yıl Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri satın almış ve bu durum ABD’nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasına neden olmuştu. ABD Türkiye’yi S-400’lerin kullanılmaya başlaması durumunda yaptırım getirmekle tehdit etmişti.

Türkiye’nin S-400’leri test edeceğine yönelik haber salı günü basında yer almıştı.

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