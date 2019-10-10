ABD’li senatörlerden Türkiye tasarısı: Sekiz maddede ‘ağır yaptırımlar’ istendi

ABD askerlerinin kuzeydoğu Suriye’den çekilmesiyle ilgili Başkan Donald Trump’ın kararını eleştiren Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Demokrat Senatör Chris Van Holen ile Türkiye’ye karşı ‘Graham-Van Hollen Yaptırımları’ isimli taslağı hazırladı. Taslakta ‘üst düzey yetkililerin malvarlıkları, S-400 konusu ve askeri anlaşmalar’ gibi alanlarda yaptırımlar öngörülüyor.

Fotoğraf: Reuters

Graham, gelecek hafta sunulacak tasarıdaki yaptırım teklifine Kongre’deki iki partiden de güçlü destek beklediğini açıkladı.

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ABD’deki malvarlıklarına yaptırım

Tasarıda ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in ABD’deki mal varlıkları üzerinde yaptırımlar uygulanması öngörülüyor.

Aynı zamanda ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın net geliri ve mal varlığı hakkında rapor hazırlanması’ da talep edildi.

Askeri işbirliği ve enerji üretimi hedef alındı

‘Türk ordusuyla bilerek işlem yapan ya da mali, materyal veya teknolojik destek sağlayan ya da bunların satışını yapan yabancı kişilere yaptırımlar’ uygulanacağının belirtildiği tasarıda, yaptırım uygulanacak alanlar şu şekilde sıralandı:

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Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan uçak ya da uçak parçaları ve mekanizmalar

Türk Kara ve Deniz Kuvvetleri tarafından kullanılan otomotiv ekipmanı ve hizmetler

Türk ordusu tarafından kullanılan silahlar ve savunma araçları

Enerji üretimi

Enerji sektörüne yönelik yaptırımlar bölümünde ‘Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanımı için Türkiye’nin yerel petrol ve doğal gaz üretimini destekleyen ya da devam ettiren malzemeler, hizmetler, teknoloji, enformasyon ya da diğer türden destekler sağlayan yabancı kişiler ve varlıklara’ yaptırımlar uygulanacağı açıklandı.

Askeri yaptırımlar

‘ABD’nin Türk ordusuna yapacağı askeri yardımlar’ kapsamında ise şu yaptırımlar yer aldı:

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ABD’den savunma araçları, hizmetleri, teknoloji ve materyallerin satışının yasaklanması

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne mühimmat satışı ve transferinin yasaklanması

S-400 için CAATSA 180 gün içinde devrede

S-400 konusunda ‘ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA)’ yaptırımlara da değinildi. Temel olarak yasanın ‘Rusya’nın Avrupa ve Asya’daki nüfuzuna karşı koymak’ başlıklı bölümündeki 231’inci maddeye dayanan yaptırımlar şu şekilde:

Türkiye’nin (Rusya’dan) S-400 (hava savunma sistemi) satın almasının, CAATSA’nın 231’inci madde kapsamına giren bir işlem olarak tanımlanması

CAATSA yaptırımlarının 180 gün içinde devreye sokulması

Söz konusu satın alma işlemlerinin 231’inci madde kapsamında CAATSA altındaki muafiyet ya da erteleme düzenlemelerinin geçersiz kılınması

Hükümete vize kısıtlamaları

Yaptırımlardan muaf tutulacak alanlar ise ‘insani yardımlar’, ‘tıbbi yardım’, ‘demokrasi desteği / seçim yardımı’, ‘istihbarat paylaşımı’ olarak belirlendi.

Öte yandan ‘Türk hükümeti mensuplarına ABD’ye seyahatlerinde vize kısıtlamaları getirilmesi’ de tasarıda yer alan yaptırımlar arasında.