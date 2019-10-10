ABD’li senatörler Türkiye’ye ‘ağır yaptırım’ uygulanması için taslak hazırladı

ABD’de Cumhuriyetçiler, Türkiye’nin Suriye’ye karşı askeri harekat başlatmasının ardından Başkan Donald Trump’ın Suriye politikasını kınarken, bazı temsilciler NATO üyesi Türkiye’ye karşı ‘çok ağır’ yaptırımlar uygulanmasını istiyor.

Fotoğraf: Reuters

Genelde Trump ile aynı tonda konuşan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ABD askerlerinin kuzeydoğu Suriye’den çekilmesiyle ilgili Trump’ın kararını eleştirdi. Graham, Demokrat Senatör Chris Van Holen ile Türkiye’ye karşı yaptırım taslağı hazırladı.

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Bu taslak, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri almasına yönelik yaptırımların yanı sıra ABD vizesi kısıtlamasına gidilmesine ve başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere üstdüzey yetkililerin ABD’deki malvarlıklarına yönelik olacak.

Yaptırımlar aynı zamanda Türkiye ile askeri işbirliği kuran ya da TSK tarafından kullanılan enerji üretimine destek olanları da kapsayacağı gibi, ABD’nin Türkiye’ye yönelik askeri desteğini askıya alacak ve Erdoğan’ın ABD’deki malvarlıklarına yönelik bir rapor hazırlanması istenecek.

Our bill includes sanctions on:

→ Turkey's political leadership

→ Military transactions with Turkey

→ Turkey's domestic energy sector



It will also:

→ Prohibit U.S. military support for Turkey

→ Trigger 2017 CAATSA sanctions

→ Restrict U.S. visas for Turkish leadership https://t.co/nugcPRlMFD Reklam October 9, 2019

Graham şunları söyledi: “Senator Van Hollen ile Suriye’yi işgalinden dolayı Türkiye’ye ağır yaptırımlar uygulanması hususunda iki parti olarak bir araya gelebilmemizden ötürü mutluluk duyuyorum ve (Beyaz Saray) yönetimi Türkiye’ye karşı harekete geçmeyi reddettiği şu günlerde ben (yaptırım teklifine) iki partiden de güçlü bir destek bekliyorum.”