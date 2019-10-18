ABD’li senatörler anlaşmaya rağmen yaptırımda ısrarlı: Son sürat devam

ABD’li senatörler Türkiye’nin ‘Barış Pınarı Harekatı’nı geçici süreyle durdurmasına rağmen hazırlanan yaptırım listesinin Kongre’ye sunulacağını ve çalışmaların ‘son sürat devam ettiğini’ belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Dün (17 Ekim) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence bir görüşme yapmış ve harekatın beş gün süreyle durdurulması konusunda anlaşmışlardı. Pence, Türkiye ile YPG’nin ‘güvenli bölge’den çekilmesi için anlaştıklarını, YPG’nin 120 saat içinde söz konusu 20 millik (yaklaşık 30 kilometre) bölgeden çekileceğini söylemiş ve Türkiye’ye yeni yaptırım uygulanmayacağını ve var olan yaptırımların geri çekileceğini kaydetmişti.

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Euronews’un haberine göre, tasarıyı hazırlayan Demokrat senatörlerden Van Hollen’ın sözcüsü Bridgett Frey, Van Hollen ile Lindsey Graham’ın ‘hazırlanan tasarıya son sürat devam etmekte mutabık kaldıklarını’ ifade etti.

Sözcü, iki senatörün anlaşma duyurusunun ardından iletişim kurduklarını ve süreçte bir değişiklik olmadığını ileri sürdü.