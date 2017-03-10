ABD’li senatöre göre Suriye’de ‘tren kazası’ yakın: Türkiye ve Kürt güçler çatışabilir

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı John McCain, Rakka operasyonunda Türkiye ile Kürt güçler arasında çatışma çıkabileceğini söyleyerek, “(Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’ın Kürtleri ne kadar ciddi bir tehdit olarak gördüğünün anlaşıldığından emin değilim” dedi.

Merkez Kuvvetler (Centcom) Komutanı Joseph Votel ABD’nin Ortadoğu ve Afrika operasyonlarına ilişkin senatörlerin sorularını yanıtladı.

Votel’e Suriye’de Türkiye ile Kürtler arasında çatışmanın yaklaşmakta olduğunu ve böyle bir senaryonun kendisini endişelendirip endişelendirmediğini soran senatör McCain, ABD’nin Suriye’de Kürtlerle işbirliğinin çetrefil bir durum yarattığını ifade etti.

Geçenlerde Erdoğan’la görüştüğünü ifade eden McCain, Erdoğan’ın, ‘Kürtlerin işe karıştırılmasına ve bizim onlara olan desteğimize şiddetle karşı’ olduğunu kaydetti.

McCain’in “Kendimizi bir tür acayip bir durumda buluyoruz; biz ve Ruslar, Türklere karşı müttefik olmuşuz gibi. Kürtleri de göz önünde bulundurunca bu doğru bir çıkarım mı?” sorusu üzerine Votel, Türkiye’ye karşı bir ittifak içinde olmadıklarını, IŞİD’le mücadeledeki katkılarını takdir ettiklerini söyledi.

‘Tren kazası öngörüyorum’

Erdoğan’ın ABD liderliğindeki koalisyon tarafından IŞİD’e karşı desteklenen Kürt güçleri Türkiye’deki PKK ile bağlantılı gördüğünü hatırlatan McCain, “Erdoğan’ın ne kadar ciddi şekilde Kürtleri bir tehdit olarak gördüğünün anlaşıldığından emin değilim” dedi.

Senatör, Rakka operasyonu çerçevesinde Türkiye ile Kürt güçler arasında bir çatışmanın ‘ayak sesleri’nin duyulduğunu belirterek şöyle devam etti: “Rakka’nın geri alınmasında Türkiye’nin oynadığı rolün öneminin anlaşıldığından emin değilim, özellikle İncirlik’in kullanılması ve Türkiye’nin işbirliğini gerektiren başka konularda. Bir şeyler değişmezse burada bir ‘tren kazası’ olacağını öngörüyorum.”