Diken

Yaramazlara biraz batar!

ABD’li senatör: Türkiye, Suriye’de kendini bataklıkta bulabilir

 

ABD’li Cumhuriyetçi Parti senatörü Lindsey Graham, Türkiye’nin Suriye’ye müdahalesini derinleştirmesi halinde kendini bataklıkta bulabileceğini söyledi.

Fotoğraf: NTV

Irak’ın başkenti Bağdat’a yaptığı ziyaret sırasında Reuters’a konuşan Graham, Ankara’nın, ABD’nin Suriye’deki devam eden varlığını desteklemesi gerektiğini savundu.

Reklam

Bağdat’tan önce Suriye’nin kuzeyindeki Menbiç’te ve Türkiye’de de temaslarda bulunan Graham, Türkiye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmüştü.

ABD’nin, Suriye’den çıkmasının sonuçlarının iyi olmayacağını belirten Graham, “Suriye’de Türk ordusunun daha fazla harekatı olmasını istemezsiniz çünkü kendinizi bataklıkta bulabilirsiniz” dedi.

Reklam

Geçen ay Washington ve Ankara, YPG’nin Menbiç’ten çekilmesi, Türk ile Amerikan güçlerinin bölgede birlikte güvenlik ve istikrarı sağlaması konusunda mutabakata varmıştı.

Türkiye, kendi güçleri ve Amerikan ordusunun bölgede koordineli ancak birbirinden bağımsız devriyeler yürüttüğünü belirtiyor.

Graham, YPG’nin Fırat Nehri’nin doğusuna çekilmesinin ‘yeterli olması gerektiğini’ de söyledi.

ABD’den Menbiç açıklaması: YPG durumu anladı, işbirliği yapacak

Akar’dan Menbiç’teki son durum: Silah toplama çalışması sürüyor

ABD ordu sözcüsü: Türk askeri Menbiç’in içine girmeyecek

Pentagon’dan Menbiç bilgisi: İki ülke askerleri bağımsız şekilde devriye geziyor

Türk askeri Menbiç’te

Resmi açıklama: TSK ve ABD ordusu Menbiç planında anlaştı

ABD ‘Menbiç planı’nı uygulamaya hazır: Heyetler bu hafta görüşecek

Yıldırım’a göre ‘Menbiç planı’ sorunu çözmedi: Kandil’e operasyon masada

Menbiç Askeri Konseyi: YPG’liler gidecek, Türk askerini kabul etmiyoruz

NATO rahatladı: Menbiç anlaşmasından memnunuz

ABD de doğruladı: YPG Menbiç’ten gidecek

Çavuşoğlu: YPG’lilerden silahlar alınacak, Menbiç’ten Fırat’ın doğusuna gidecekler

Çavuşoğlu ‘Menbiç mutabakatı’nı anlattı: Türkiye ve ABD güvenliği sağlayacak

Bakanlık duyurdu: Menbiç için ‘yol haritası’ tamam


SON HABERLER

Seçim (1): Geçirmek, racon, siyaset ve toplum…

Başta siyasetçiler olmak üzere herkesin birbirine racon kestiği, kabadayılığın makbul sayıldığı, sıradan yurttaşın silahla poz verebildiği, cenazelerin yuhalandığı, gazetecilerin pervasızca hedef gösterildiği, bakanların parti liderlerini telefonla tehdit ettiği, her felaketin/katliamın üç gün sonra unutulduğu, edepli davranışın giderek lüks sayıldığı ve seçim gecesi ortalıkta silahlı tekinsiz tiplerin ‘kutlama yaptığı’ (!) bir memlekette, hangi partinin kaç milletvekili çıkardığı hakikaten önemli mi?

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...