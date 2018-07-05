ABD’li senatör: Türkiye, Suriye’de kendini bataklıkta bulabilir

ABD’li Cumhuriyetçi Parti senatörü Lindsey Graham, Türkiye’nin Suriye’ye müdahalesini derinleştirmesi halinde kendini bataklıkta bulabileceğini söyledi.
Irak’ın başkenti Bağdat’a yaptığı ziyaret sırasında Reuters’a konuşan Graham, Ankara’nın, ABD’nin Suriye’deki devam eden varlığını desteklemesi gerektiğini savundu.
Bağdat’tan önce Suriye’nin kuzeyindeki Menbiç’te ve Türkiye’de de temaslarda bulunan Graham, Türkiye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmüştü.
ABD’nin, Suriye’den çıkmasının sonuçlarının iyi olmayacağını belirten Graham, “Suriye’de Türk ordusunun daha fazla harekatı olmasını istemezsiniz çünkü kendinizi bataklıkta bulabilirsiniz” dedi.
Geçen ay Washington ve Ankara, YPG’nin Menbiç’ten çekilmesi, Türk ile Amerikan güçlerinin bölgede birlikte güvenlik ve istikrarı sağlaması konusunda mutabakata varmıştı.
Türkiye, kendi güçleri ve Amerikan ordusunun bölgede koordineli ancak birbirinden bağımsız devriyeler yürüttüğünü belirtiyor.
Graham, YPG’nin Fırat Nehri’nin doğusuna çekilmesinin ‘yeterli olması gerektiğini’ de söyledi.