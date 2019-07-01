ABD’li senatör İstanbul’daydı: S-400’leri çözüp ticaret anlaşmasına bakalım

Türkiye’de temaslarda bulunan ABD’li cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, iki ülkenin S-400 meselesini çözerek, serbest ticaret anlaşması için müzakerelere başlamasını umduğunu söyledi.

ABD’li senatör Graham geçtiğimiz ocak ayında da Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmüştü. (Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı)

29-30 Haziran günlerinde İstanbul’da olduğu belirtilen Graham’in ziyaretine ilişkin bilgilendirme ABD büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapıldı.

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ABB Başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen Graham, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge, YPG-PKK ilişkisi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti gibi konularda Türkiye’nin görüşlerine destek verirken, iki ülke arasında geçtiğimiz yaz zirveye tırmanan Pastör Andrew Brunson krizini çözmek üzere Türkiye’ye gelmişti.

Devlet yönetiminde üst kademenin G-20 Liderler Zirvesi’ne katılmak için Japonya’nın Osaka şehrinde olduğu günlerde İstanbul’a gelen Graham’in gündeminde Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400’ler vardı.

ABD Türkiye’nin Rusya’dan almak istediği S-400’lerin NATO ile uyumlu olmadığını ve Türkiye’nin de üretim programında yer aldığı F-35 savaş uçaklarının güvenliğini tehlikeye atacağını söylüyor. ABD’li yetkililer ise Türkiye’nin kararından vazgeçmemesi halinde ABD yasalarında yer alan yaptırımlarla karşı karşıya olacağını bugüne kadar pek çok kez dile getirdi. Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programındaki ortaklığını kaybetme riski de bulunuyor.

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(3/3) “Hope to resolve the S-400 issue with Turkey and turn our attention to negotiating a free trade agreement between our nations, as Turkey is a valuable strategic ally and NATO member. Will encourage President Trump to visit and continue to build a stronger relationship.” — US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) June 30, 2019

Graham temaslarından sonra şöyle konuştu: “Türkiye’yle S-400 meselesini çözerek, dikkatimizi bir serbest ticaret anlaşması için müzakerelere yönlendirmeyi umuyorum, çünkü Türkiye NATO üyesi ve değerli bir stratejik müttefik. Başkan Trump’ı ziyarette bulunarak güçlü bir ilişki kurması için teşvik edeceğim.”

Son olarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan S-400’lerin 10 gün içinde teslim alınacağını ve ABD Başkanı Trump’ın bu konuda Türkiye’ye yaptırım uygulanmayacağını kendisine söylediğini belirtmişti.

S-400’lere ilişkin ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamındaki yaptırımlar Başkan Trump’ın değil ABD Kongresi üyelerinin inisiyatifinde olup bu konuda yaptırım uygulamak Cumhuriyetçi ve Demokrat partiler arasında Kongre’nin iki kanadında da görüş birliği bulunuyor. Öngörülen yaptırımlar, başta finans ve bankacılık sektöründen savunma sanayine kadar pek çok alanda Türkiye’ye büyük zorluklar çıkarabilir.