ABD’li rahibin tutukluluğuna devam: Gizli tanığın iddialarına yanıt verdi

ABD’nin iadesini istediği tutuklu Amerikan vatandaşı rahip Andrew Craig Brunson, ikinci kez hakim karşısına çıkarak gizli tanık ‘Serhat’ın iddialarına yanıt verdi. Mahkeme, rahip Brunson’un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Darbe girişiminin ardından eşi Norine Lyn Brunson’la gözaltına alınan rahip, 9 Aralık 2016’ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Norine Lyn Brunson ise serbest bırakılmıştı.

Reklam

Andrew Craig Brunson hakkında ‘FETÖ’ye ve PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ten 15, ‘devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk’tan da 20 yıl olmak üzere 35 yıl hapis cezası istenmişti.

‘Yıllar geçtikçe değişti’

İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya ‘Serhat’ isimli gizli tanık, görüntüsü ve sesi değiştirilerek, ses ve görüntü bilişim sistemiyle (SEGBİS) bağlandı.

Reklam

Gizli tanık, Brunson’un, Diriliş Kilisesi’nde yıllarca İsa Mesih’i tanımak ve onu yüceltmek için ‘İyi bir hayatı olsun’ diye ibadet yaptığını belirterek yıllar geçtikçe hukuksuz faaliyetlerle eylemlerin kilisede yapılmaya başlandığını öne sürdü.

‘Serhat’, şu iddialarda bulundu: “Brunson, yeni bir devlet kurmak ve büyük savaş hazırlığından bahsediyordu. Andrew Brunson, Hristiyan hareketi başlatıp Hristiyan bir Kürt devleti kurmak istiyordu. Kiliseden insanları birbiriyle evlendiriliyordu. Özellikle Kürt kökenli erkekleri, Hristiyan kadınlarla evlendiriyordu. Böylelikle Hristiyanların etkinliğini artırıyordu. Büyük bir yapı kurmayı amaçlıyordu. Evliliklere büyük önem veriyor ve büyük para harcıyordu. Bunlardan biri Suriyeli mülteci olan Mardin’de uzun yıllar yaşamış Muhammed Ahmet’ti. Andreas ve eşi Muhammed Ahmet’i misyoner Louis ile evlendirdi.”

‘Kürt papaz’

Muhammet Ahmet’e ifadesinde sıklıkla değinen gizli tanık ‘Serhat’, sözlerine şöyle devam etti: “PKK misyonerliği ile görevli olduğu için Ortadoğu’nun en önemli papazı olmaya adaydı. HDP içinde ‘Kürt papaz’ olarak anılmaya başladı. Mardin’de onun için kilise açılmıştı. Hayatları değişti, lüks bir yaşamları oldu. Muhammed Ahmet, Suriyeli mülteciler ve 81 ilden Kürtlerin Hristiyan olması için çalışıyordu. Eşi Louis tarafından yönetiliyor ve kontrol ediliyordu. Yıllarca mülteci kampında mültecilere İncil dağıtıldı. Suruç’ta bir evde Andreas’la görüşüp yemek yenildi. Seçilen mültecilerin İzmir’e getirildiği anlatılıyordu. Bu faaliyetler bize övgüyle anlatıldı. Bu mülteciler İzmir’den bu yapı sayesinde Avrupa’ya gönderildi. Savaşmak isteyenlerin de tekrar geri gönderildiğini duydum. Bunlar insani yardım olarak anlatılsa da Kürdistan kurulması için yapıldığını duydum.”

‘Türkiye’yi Hristiyan devleti yapmaya çalışıyorlar’

Gizli tanık, iddialarına devamla şunları söyledi: “Andreas’ın ekibi, ne yaptığını çok iyi biliyordu. PKK’yı dinsel bir örgüt haline getiriyorlardı. Amerika’nın PKK/PYD’ye gönderdiği silah yardımlarının nereye atılacağının koordinatlarını Andrew Brunson’ın bu misyoner ekibi veriyordu. Bunu yıllarca elçilikte çalışmış bir diplomatın oğlundan öğrendim. Andreas tutuklanmadan önce Muhammed ve eşi misyoner Louis’i havaalanından Belçika’ya yolcu etti. Muhammed Ahmet’in dünya çapında Avrupa’ya gittiğini düşünüyorum. Türkiye, İran, Irak ve Suriye’yi savaşla ve terörle Hristiyan devleti yapmaya çalışıyorlar. Hani İncil’de barış ve sevgi vardı? Biz sevgi bulmak için kiliseye gidiyorduk, silahlar vardı. Silahlar verdiğim belgelerde var. Belçika’da kilisede her hafta üzerinde haç işareti olan PKK bayraklı pasta kesiliyordu. Muhammed Ahmet Belçika’da bir kilisede PKK faaliyetlerine devam ettiğini düşünüyorum.”

‘Tanığın delili yok’

Brunson, gizli tanığın ifadesinin ardından söz alarak hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Brunson, ‘Serhat’ı yalancılıkla suçlayarak “PKK bayraklarından söz ediyor; nerede bu bayraklar?” diye sordu: “Bu fotoğraflar Muhammet Ahmet’in sosyal medya hesaplarından alınmış ama onlar Belçika’da çekilmiş olanlar. Bizim kilisemizde bunlar hiç olmadı. Tanığın hiçbir delili yok, hep ikinci ya da üçüncü kişilerden duyduklarını anlattı.”

Amerikalı rahip, Muhammet Ahmet’in sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarından kendisinin de rahatsız olduğunu, bu konuda onu uyardığını söyledi.

’16 yılda altı evlilik töreni düzenledim’

Rahip, mültecilerin iltica etmelerini sağlamadığını, gizli tanığın bazı suçlamalarının eskiden bağlı olduğu grupla ilgili olduğunu ancak kendisinin bu grupla alakasının kalmadığını belirterek “Eğer bu gruptaki kişiler FETÖ’ye destek veriyorlarsa haklarında işlem yapılsın o zaman” dedi.

Güneydoğu’ya ilk kez 2014’te gittiğini, kamplarda da İncil dağıtmadığı anlatan Brunson, kilisede yaptığı belirtilen evliliklerle ilgili suçlamalara ilişkin şunları söyledi: “Ben 16 yıllık sürede sadece altı kez evlendirme töreni düzenledim. Bunlardan da sadece biri Kürt kökenliydi. Bu Kürt kökenlinin de evliliğini ben sağlamadım, kendileri karar verdiler. Benim bir yönlendirmem olmadı. PKK ile ilgili de iddiaları reddediyorum. Gizli tanığın bizim kilisemize çok geldiğini düşünmüyorum. Kendisinin daha çok Manisa’da durduğunu anlıyorum.”

‘Gezi’yle ilgili hiç konuşmadım’

Bu sırada araya giren mahkeme başkanının ‘PKK sempatizanı bir kişiyle neden ilişkide bulunduğu’ yönündeki sorusunu Brunson şöyle yanıtladı: “Bizim kilisemizde aşırı milliyetçi insanlar da Türk kardeşlerimiz de vardı. Hem aşırı milliyetçi hem de Kürtler vardı. Ben ikisine de aynı mesafedeydim. Ancak Kürtçü olmak başka PKK’lı olmak başka. Kimisi Kürtçeyi seviyordu. Kürt dilini seviyordu. Hakları konusunda hassastı. Biz iki tarafla da iyi yaşıyorduk. Konuşmalarımda defalarca kardeş olduğumuza değindim. Siyasetin kiliseye girmemesi için çabaladım.”

PKK’lıları kiliseye kabul etmediklerini dile getiren Brunson, “Bu anlatılanlar, utanç verici ve iğrenç şeyler. Ben bunları kabul etmiyorum. Kilisemizde ses kaydı ve görüntü kaydı hiç olmadı. Bunların hiçbir kaydı yok. Gezi olaylarıyla ilgili de hiç konuşmadım” diye konuştu.

Talepleri alan mahkeme kararını açıkladı. Karara göre, rahip Brunson’un tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı 18 Temmuz tarihine erteledi. Rahip Brunson mahkemenin kararının açıklamasının ardından gözyaşlarına boğuldu.