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Yaramazlara biraz batar!

ABD’li pastör Brunson’a ilişkin haberleri nedeniyle yargılanan gazetecilere beraat

Türkiye’de bir süre tutuklu kalan ABD’li pastör Andrew Brunson’ın tahliyesiyle ilgili haberleri nedeniyle yargılanan iki gazeteci beraat etti.

Brunson (Fotoğraf: DHA)

Brunson, 9 Aralık 2016’da tutuklanmış, 35 yıla kadar hapisle yargılandığı davada 25 Temmuz 2018’de sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti. ABD’li pastör, 12 Ekim 2018’de verilen üç yıl bir ay 15 günlük hapis cezası sonrası yurt dışına çıkış yasağının da kaldırılmasıyla ülkesine dönmüştü.

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Gazeteci Alican Uludağ, Cumhuriyet’te çalıştığı dönemde tahliyeye ilişkin kaleme aldığı ‘Bir tahliyenin yargısal analizi: Tutan da bırakan da yargı mı, devlet mi?’ başlıklı haber nedeniyle açılan davanın karar bağlandığını duyurdu.

Uludağ, İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde sanık olduğu davanın, ‘fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması gerekçesiyle’ beraatle sonuçlandığını aktardı.

Aynı davada ‘Rehine diplomasini çökerken’ başlıklı haberi nedeniyle yargılanan eski Cumhuriyet muhabiri Duygu Güvenç de beraat etti.

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