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Yaramazlara biraz batar!

ABD’li orgeneral: S-400’deki pozisyonumuzu Türkiye’ye açık şekilde ilettik, F-35’le zor

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasının iki ülke ilişkileri açısından oldukça zor bir konu olduğunu belirterek, “Pozisyonumuzu Türkiye’ye oldukça açık bir şekilde ilettik” dedi.

S-400 (Fotoğraf: Reuters)

NTV’nin haberine göre Dunford, Washington merkezli Atlantik Konseyi’nde konuştu.

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Türkiye’nin S-400 alımına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Dunford, “Hükümetimizin hem yürütme hem de yasama tarafının S-400’lerle bizim en gelişmiş uçağımız olan F-35’in bir arada bulunması konusuna uzlaşmaya yanaşması oldukça zor olacak. Dolayısıyla pozisyonumuzu Türkiye’ye oldukça açık bir şekilde ilettik ve bu konuda bir çözüm bulacağımızı umut ediyorum ancak oldukça zor bir konu bu” dedi.

Son olarak iki ülke arasındaki S-400 krizinde ABD’nin, Türkiye’ye F-35 teslimatı için yapılan hazırlıkları askı almaya hazırlandığı ortaya çıkmıştı. ABD’li yetkililer, Türkiye’de üretilen F-35 parçaları için de alternatif depoların arandığını belirtmişti.

ABD, Türkiye’nin S-400 yerine Amerikan yapımı ve NATO sistemleriyle uyumlu Patriot füzelerini almasını öneriyor. Türkiye ise Rusya ile çok tan anlaşma yapıldığını ve bundan dönülemeyeciğini belirtiyor.

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