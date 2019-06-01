ABD’li öğretmen, evsiz olduğu için nakil listesine alınmayan öğrencisini ‘böbrek bulunsun’ diye evlat ediniyor

ABD’nin Colorado eyaletinde yaşayan bir matematik öğretmeni, böbrek nakline ihtiyacı olan ancak kimsesi ve düzenli bir adresi olmadığı için nakil listesine adı konulmayan öğrencisini evlat edinme kararı aldı.

Fotoğraf: FOX TV

Öğretmen Finn Lanning, parlak öğrencilerinden biri olan 13 yaşındaki Damien’in bir gün gelip “Ben bundan sonra okula gelemeyeceğim. Sürekli hastanede kalmam gerek” dediğini anlattı. Sekiz yaşından beri böbrek yetmezliği olan Damien için naklin şart olduğunu söyleyen Lanning şöyle devam etti: “Günde 12 saat süreyle diyalize giriyordu. Doğuştan beri kimsesiz olan Damien koruyucu aile sistemine dahil edilmiş. Sürekli bir ev adresi olmadığı için ise yasal olarak evsiz kategorisinde. Düzenli bir ev yaşamı olmayanlarda organ naklinden sonra işlerin ters gitme riski yüksek olduğu için nakil listesine almıyorlar.”

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Öğrencisinin yaşadığı drama kayıtsız kalmayan Lanning, onun düzenli bir ev hayatı, sevgi dolu bir dünyası olması ve her şeyden önce nakil listesine girebilmesi için evlat edinme kararı aldığını söyledi.

Çocuğu olmadığı için Damien’ı evlat edinmenin kendisi için de iyi bir fikir olduğunu vurgulayan fedakar öğretmen, “İşlemleri başlattık ve Damien yanıma taşındı böylece listeye adı konuldu. Listenin üst sıralarında. Birkaç hafta içinde böbrek bulunup nakil yapılabileceğini umuyoruz” dedi.

Öğretmeninin kendisine babalık etmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Damien de kendine ait bir odasının olmasından dolayı çok memnun olduğunu nakil de olunca yeni bir başlangıç yapacağını söyledi.

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Özel beslenmesi gereken Damien’ın bakımında Lanning’e destek olmak için GoFundMe adlı bağış sitesinde hesap açıldı.