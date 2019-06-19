ABD’li milyarderden Oxford Üniversitesi’ne 150 milyon sterlin bağış

ABD’li şirket Blackstone Group’un CEO’su Stephen Schwarzman, Britanya’nın önemli eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi’ne 150 milyon sterlin (1.1 milyar lira) bağış yaptı. Bunun Britanya üniversitelerine yapılan en yüksek bağış olduğu açıklandı.

Fotoğraf: BBC

Avrupa Birliği’nden çıkış (Brexit) sürecinde siyasi ve ekonomik sorunlarla boğuşan Britanya hükümeti ‘yapay zeka ve etik’ konularında araştırma yapacak yeni bir enstitü için kullanılacak paranın ‘küresel çapta kayda değer bir bağış’ olduğunu açıkladı. ABD’nin en ünlü milyarderlerinden biri olan Schwarzman, yaptığı bağışın nedenini yapay zekanın çağımızın en önemli meselelerinden biri olmasına bağladı.

Reklam

Britanya’da üniversitelerin fon sıkıntısı nedeniyle araştırma yapmakta güçlük çektiği bir dönemde bağış yapan Schwarzman şunları söyledi: “Birçok hükümet yapay zeka konusunda nasıl bir tavır sergileyeceklerini bilmiyorlar. Bu konuda hazırlıksızlar. Bu nedenle bu araştırmaları çok önemli buluyorum. Oxford gibi üniversitelerde yapılacak çalışmalar yol gösterecektir. Yapay zeka meselesinde işin etik boyutu çok önemli.”

Schwarzman, ABD’deki dünyaca ünlü Massachusetts Institute of Technology’ye de yapay zeka alanında çalışma yapmaları için 350 milyon dolar (2.05 milyar lira) bağışlaşmıştı.

Oxford Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Louise Richardson (üstte) ise enstitünün yer alacağı binada konser salonu ve başka kamusal alanlar da olacağını söyleyerek, “Bu tür bağışlar ekonomik koşullar göz önüne alındığında eğitim kurumları için her geçen gün daha önemli hale geliyor” dedi.