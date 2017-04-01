ABD’li mevkidaşı Çavuşoğlu’na ‘YPG’yle işbirliğine mecbur kaldık’ demiş

ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson’la görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmede YPG’nin Suriye’de kontrol ettiği yerleri ‘güvenli bölge’ olarak göremeyeceklerini belirtti.

Hürriyet’ten Hande Fırat’tan haberine göre, Çavuşoğlu, Tillerson’la görüşmesini şöyle anlattı: “Tıpa tıp bizim, Cumhurbaşkanımızın değişik vesilelerle vurguladığı şeyleri söyledi. Yüzde 100 bizim güvenli bölge ile ne kastettiğimizi ve orada ne yapacağımızla ilgili aynısını tekrar etti. Biz şunu da hatırlattık; ‘YPG’nin kontrol ettiği yerleri, bölgeyi, güvenli bölge sayamayız’ dedik. ‘Neden’ diye sordu, ben de açıkladım. Şu ana kadar bizde Suriye’den gelen 300 bin Kürt var. Bunların yüzde 90’ı YPG’nin kontrol ettiği alanlardan gelenlerden. Bunun da büyük bir bölümünü YPG göçe zorladı; neden, kendileri aynı ideolojiyi paylaşmıyor. YPG’nin zulmünü kabul etmiyorlar. Bugüne kadar YPG diğer etnik yapıdan olanları da göçe zorladı.”

‘Mecbur kaldık’ demiş

Tillerson’la Tel Abyad ve Afrin’in demografik yapısını paylaştıklarını belirten Çavuşoğlu, “Güvenli bölgeden konuştuk. Amerikalı, şu anda YPG ile işbirliğini savunan askerler bile (ABD Genelkurmay Başkanı Joseph) Dunford dahil, YPG ve PKK’nın farklı olmadığını biliyorlar. Bunlar da biliyorlar. Niye işbirliği yapıyorsunuz, ‘Mecbur kaldık. Aksi seçenekte daha fazla asker göndermek zorunda kalırdık, o yüzden. Alternatifi görmek istiyoruz. Daha karar vermedik’ diyorlar. Ama YPG ile de çalışma ihtimali tamam, henüz ortadan kalkmış değil” diye konuştu.

ABD’nin YPG’nin Rusya kontrolüne girmesinden endişe ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Bıraktıkları an YPG işte Rusya’nın kontrolüne girer; öyle bir endişeleri olduğunu anladım. Ben de dedim ki, YPG zaten şu anda Rusya’yı da kullanıyor. İki büyük ülkenin bir terör örgütünü kullanması, yarışa girmesi, rekabet etmesi, doğru değil, acziyettir. O kullanmasın ben kullanayım. Kullandığın terör örgütü. Birbirlerine kaptırmamak yarışı var” dedi.

‘YPG bir şey almadan neden kendini riske atsın’

Çavuşoğlu, “Rakka için seçenek sunuldu mu” sorusuna da Özgür Suriye Ordusu’nu örnek gösterdiklerini belirterek şunları söyledi: “Tabii tabii, burada yeterince ÖSO var, biz de Türkiye olarak özel kuvvetleri takviye yaparız, Fırat Kalkanı’nı örnek verdik. Siz ve koalisyondan da yine özel kuvvetlerden takviye ve bu işi yaparız yani başarırız. ÖSO ile birlikte hep birlikte yaparız. Şunu da net söylüyoruz, YPG karşılığında bir şey almadan neden kendini riske atsın. Rakka’da bir tane Kürt yok. Yüzde 99’u Türkmen, Arap. Niye savaşsın, niye kendini riske atsın, adam kendine alan arıyor. Oraya giderse Münbiç’te de örneğini gördük çıkmaz, çıkmazsa buranın demografisi değişecek. Müttefikinizi hedef alan, saldıran örgüte destek vermeniz bizi üzer, hem de ilişkilerimizi etkiler.”

‘Sizinle beraber hareket edeceğiz’

Görüşmede ABD’ye YPG’ye ağır silah verildiği gerekçesiyle sitem ettiklerni de belirten Çavuşoğlu, buna karşın Tillerson’ın Rakka operasyonunda “Bu işi Türkiye ile öyle de böyle de yapmak istiyoruz” dediğini belirtti.

Çavuşoğlu, Irak’ın Sincar bölgesine de olası bir operasyonun sinyalini verdi: “Sincar üzerinde askeri seçenek gerekirse değil, kullanacağız, orada oldukları sürece kullanacağız. Kandil neyse bizim için orası odur, PKK var. Bugün ABD de bunu söyledi, ‘Sincar dahil her yerde PKK’nın çekilmesi ve elimine edilmesi ile ilgili her türlü planımız var, sizinle beraber hareket edeceğiz’ dedi. Başbakanımıza da Cumhurbaşkanımıza da söyledi.”

Darbe videosu izletmişler

Erdoğan ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın görüşmesiyle ilgili de bilgi veren Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanı çok net mesajlar verdi, ‘YPG tercih edilirse ilişkilerimizi etkiler, müttefikliğimize yakışmaz, biz böyle bir şeyde olmayız’ diye olası yansımaları net ifadelerle söyledi. Sonra darbe gecesinin videosunu izlettik; görüşme iki saat sürdü, beklediğimizden uzundu. Bazı yerlerde ‘Neresi’ vb. diye sordu. Her şeyi ifade ettik, etkilendi. (ABD Başkanı Donald Trump’ın DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett) McGurk, Başbakan’la ve bizimle görüşmeye katıldı. ÖSO ve diğer konularla ilgili teknik sorular sordular” diye konuştu.