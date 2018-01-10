ABD’li maslahatgüzar dışişlerinde: ‘Kuzey Ordusu’ iddiaları görüşüldü

Antalya’da iki kız çocuğunu istismar edince tutuklanan 30 yaşındaki Mehmet Elibol’un daha önce en az 14 kız çocuğunu istismar etmekten suç bulunarak 48 yıl beş ay hapis aldığı ancak iki yıl tutuklu kaldıktan sonra salıverildiği ortaya çıktı.