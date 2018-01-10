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Yaramazlara biraz batar!

ABD’li maslahatgüzar dışişlerinde: ‘Kuzey Ordusu’ iddiaları görüşüldü

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ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett Dışişleri Bakanlığı’na çağırılarak PYD konusunda Türkiye’nin rahatsızlığı iletildi.

Fotoğraf: Reuters

Devletin resmi yayın organı AA, PYD’lilerin ‘Kuzey Ordusu’ kuracağını, bunun için de ABD’den eğitim dahil destek aldığını öne sürmüştü. Ajans, orduda 400 kişinin buluncağını da iddia etmişti.

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Kosnett, ‘Kuzey Ordusu’ haberlerinin ardından bugün bakanlığa çağırıldı.

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre görüşmede ordudan ve ABD’nin desteğinden duyulan rahatsızlık Kosnett’e iletildi.

Ergan’ın haberinde ordunun yüzde 70’inin PYD’lilerden oluşacağı savunulurken yeni gücün Kobane, Tel Ebyad, Resulayn ve Malikiye’de konuşlanmasının öngörüldüğü belirtiliyor.

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