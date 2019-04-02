ABD’li mahkum, zehirli iğne yerine gaz odası talep etti, reddedildi

ABD Yüksek Mahkemesi, Missouri eyaletinde idam bekleyen mahkum Russell Buckow’un ‘acı çekmemek için’ zehirli iğne yerine yerine gaz odasında idam edilmesi yönündeki talebini geri çevirdi.

Fotoğraf: Missouri Ceza İnfaz Kurumu

BBC’deki habere göre mahkeme kararı, sık rastlanmayan bir sağlık sorunundan muzdarip olmasını gerekçe göstererek zehirli iğneyle idam edildiği takdirde aşırı derecede acı hissedeceğini iddia eden Bucklew’un bu yöntemle idamının önünü açtı.

Reklam

Bucklew, karar açıklandıktan sonra eyalette kullanılan idam yönteminin yasalarda izin verilmeyen ‘insanlık dışı ve alışılmamış bir yöntem’ olduğunu savundu.

Mahkeme heyeti ise Bucklew’un girişiminin zaman kazanma taktiği olduğuna vurgu yaptı. Kararda, “Gaz odasında idam edilirse daha az acı hissedeceğini kanıtlamalıydı. Bunu yapamadı” dendi.

Bucklew, 1996’da, eski kız arkadaşı, kız arkadaşı ve onun oğluna tecavüz, cinayet ve adam kaçırma suçlarından idama mahkum edilmişti.