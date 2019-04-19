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Yaramazlara biraz batar!

ABD’li konsolos: Türkiye’ye Patriot konusunda cömert bir teklif yaptık

ABD’nin Adana Konsolosu Alejandro Baez, ülkesinin Patriot füzelerinin satışıyla ilgili Türkiye’ye ‘cömert bir teklif’ yaptığını belirterek, “Türkiye teklifi kabul ederse F-35’le de bir sıkıntısı kalmamış olur” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Özel konutunda gazetecilerle bir araya gelen Baez, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alacak olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Ülkesinde kongrenin ‘ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası’na (CAATSA) dayanan bir yetkisi olduğunu söyleyen Baez, Türkiye’nin S-400’le ilgili kararına bağlı olarak bu kanun çerçevesinde yaptırımlara maruz kalabileceğini hatırlattı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füzeleri satın alması halinde CAATSA adı verilen kanun çerçevesinde yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini geçen hafta söylemişti.

‘Bize göre cömert bir teklif yaptık’

DHA’nın haberine göre Baez şöyle konuştu: “Söz konusu ülke aslında Türkiye değil, Rusya. Rusya ile özellikle savunma konusunda yapılan büyük meblağlarda anlaşmalar bu yasa uyarınca bazı yaptırımları getiriyor. Bu yasaya istisna yok ama başkana ne tür yaptırımlar uygulanabileceği konusunda biraz esneklik tanımlanmış. Türkiye’nin savunma endişelerini anlıyoruz, farkındayız ve Türkiye ile NATO dahilinde bu yaptırımları gerektirmeyecek şekilde alternatifler konuştuk. Bize göre cömert bir teklif yaptık Patriot füzelerinin satışıyla ilgili. Bu süreçte Türkiye Patriot teklifini kabul ederse Türkiye’nin güvenlikle ilgili endişeleri kalmamış olur ve NATO içerisinde kullanılabilecek bir sistem almış olur. Dolayısıyla bizle veya ittifakın diğer üyeleriyle ve F-35’le de bir sıkıntısı kalmamış olur. Bu diyaloglar devam ediyor ve ümit ediyoruz ki Patriot’ların satışıyla ilgili S-400’lere alternatif olarak ilerleyebiliriz. Tabii ki buna karar vermesi gereken taraf Türk hükümeti ama S-400’le devam ederse de bunların nasıl sonuçları olacağını da bilmesi gerekiyor.”

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ABD-Türkiye ilişkilerinde gerilim kaynağı: S-400

Ankara’nın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemini satın alma kararı Washington ile arasında gerilim kaynağı olmaya devam ediyor. Washington S-400 füzelerinin Türkiye’nin de satın aldığı gelişmiş F-35 savaş uçaklarının güvenliğini tehlikeye attığını savunuyor.

Türkiye ise Rusya ile S-400 alımı için yapılan anlaşmanın bitmiş bir anlaşma olduğunu belirtirken, iki sistemin birlikte güvenli bir şekilde çalışabileceğini öne sürüyor.

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